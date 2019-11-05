Girişimciye kredi

Makine ve teçhizatı kapsayan kredinin üst limiti genç, kadın, engelli, gazi ve şehit yakınına 70 bin, diğer girişimcilere ise 50 bin lira olarak belirlendi.

Başvurular KOSGEB tarafından belirlenen 3’ü devlet bankası olmak üzere 10 bankadan birine yapılabilecek.



