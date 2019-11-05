Girişimciye kredi
Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, KOSGEB tarafından küçük ve orta boy işletmelerin (KOBİ) rekabet güçlerini artırmak amacıyla düşük faizli ‘KOBİ Finansman Destek Programı’ hazırlandığını söyledi
Makine ve teçhizatı kapsayan kredinin üst limiti genç, kadın, engelli, gazi ve şehit yakınına 70 bin, diğer girişimcilere ise 50 bin lira olarak belirlendi.
Başvurular KOSGEB tarafından belirlenen 3’ü devlet bankası olmak üzere 10 bankadan birine yapılabilecek.