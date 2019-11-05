Girişimciye kredi

Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, KOSGEB tarafından küçük ve orta boy işletmelerin (KOBİ) rekabet güçlerini artırmak amacıyla düşük faizli ‘KOBİ Finansman Destek Programı’ hazırlandığını söyledi

05 Kasım 2019, Salı 08:00
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Girişimciye kredi

Makine ve teçhizatı kapsayan kredinin üst limiti genç, kadın, engelli, gazi ve şehit yakınına 70 bin, diğer girişimcilere ise 50 bin lira olarak belirlendi.

Başvurular KOSGEB tarafından belirlenen 3’ü devlet bankası olmak üzere 10 bankadan birine yapılabilecek.


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