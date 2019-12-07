Girit beşik gibi sallanıyor

Girit'te arka arkaya depremler olmaya devam ediyor. Dün 4.5, 4.2 ve 3.8 ile sallanan Girit'de bugün 3.1 ve 3.9 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

07 Aralık 2019, Cumartesi 11:30
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Girit beşik gibi sallanıyor

Doğu Akdeniz'i boydan boya kat edip İyon Denizi'ne kadar ulaşan büyük fay hattı, dünden bu yana hareketliliğini sürdürüyor. Yunanistan'ın en büyük adası Girit'te ilk deprem, bugünkü ilk deprem yerel saatle 09.13'te meydana geldi. 3.1 büyüklüğündeki sarsıntıyı bir dakika 3.9 büyüklüğündeki bir deprem izledi. 3.9'luk sarsıntının merkez üssü, Girit'in güneyine 14 kilometre uzaklıktaydı.

Girit'te dün en büyüğü 4.5 olmak üzere 4.2 ve 3.8 büyüklüğünde sarsıntılar gerçekleşmişti.

Girit Adası'nın güneyinden geçen Doğu Akdeniz-İyon Denizi fay hattında sık sık depremler meydana geliyor.


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