Bolu mutfağının gözdesi: Gırma börek tarifi

Yöresel lezzetleri seviyorsanız gırma börek tarifi tam size göre olacaktır. Sevdiklerinize hazırlamak için gırma börek tarifi arıyor ya da gırma börek nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Gırma börek yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

Gırma börek tarifi

Gırma börek malzemeleri

1 kilogram yufka

6-7 adet patates

2 adet soğan

1 demet maydanoz

1 demet nane

Zeytinyağı

Tuz

Kaymak

Karabiber

Gırma börek yapılışı

Patatesleri haşlayıp rendeleyin. Soğanları ince ince doğrayıp zeytinyağında pembeleşinceye kadar kavurun. Baharatını da ekleyip yaklaşık 2 dakika daha kavurun. Ocaktan indirip soğumaya bırakın. Nane ve maydanozu ince ince kıyıp patatesli harcın içine ilave edin. Yufkaları tek tek açarak içine kaymak ve harcı koyun. Daha sonra bohça şeklinde kapatın. Tavada kısık ateşte her iki tarafını yağlayarak pişirin.



