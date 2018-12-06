Girne sele teslim oldu
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde iki gündür etkisini gösteren fırtına ve şiddetli yağmur Girne’de hayatı felç etti. Alt yapısı şiddetli yağışı kaldıramayan Girne sele teslim oldu
İki gündür etkisini gösteren fırtına ve şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün yağmurun çok şiddetli olacağı uyarısında bulunarak halkı tedbirli olma noktasında önlem almaya davet etti.
BİRÇOK ARAÇ YOLDA KALDI
Aşırı yağışlar nedeniyle Girne-Lefkoşa ana yolu trafiğe kapandı. Şehir içinde ise birçok araç yolda kaldı. Bölgede kriz masası oluşturularak önlemler alındı.
Yağışlar birçok bölgede elektrik kesintisine sebep olurken telefon ve internet hatlarında kesilmeler oluştu. Fırtına nedeniyle vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.
LEFKOŞA (İHA)