Gisele Bündchen kızının doğum gününü kutladı

Brezilyalı eski süper model Gisele Bündchen (39), kızı Vivian’ın yedinci yaş gününü güneş temasıyla kutladı.

Geçen yaz ailece çıktıkları Kosta Rika tatilinde bir örnek kavuniçi mayo giydiği kızını kucağına alıp gün batımında verdikleri pozu “İyi ki doğdun benim güneş ışığım” notuyla paylaştı.





Eşi ile ilginç hikayesi

Biyografi kitabında hayatına dair bugüne dek ortaya çıkmayan detayları yazan süper model Gisele Bündchen, eşi Tom Brady ile sevgili oldukları dönemde, Brady’nin eski sevgilisinin hamile olduğunu öğrenince yaşadıklarını anlatmıştı.

Tom Brady ile oyuncu Bridget Moynahan, Aralık 2006’da ayrılmadan önce iki yıl birlikte olmuştu. Ayrıldıkları ay, Tom Brady ile Gisele Bündchen sevgili oldu. Bridget Moynahan, oğlu Jack’i Ağustos 2007’de dünyaya getirdi. Bündchen, Moynahan’ın hamilelik skandalını “Kolay zamanlar değildi” diye anlatırken, Jack’in dünyaya gelmesini mutluluk verici olarak nitelendirdi.

Ünlü model, “Jack ve Tom için orada olmak istedim. Hayatlarını yoluna sokmak ve yakın ilişki kurmalarını sağlamak için yardım etmeliydim” diyen Bündchen, Jack’in dünyaya gelmesinin Tom Brady ile bir aile kurmak için kendisine ilham verdiğini söyledi. Bündchen, tüm çocuklarının birbirine yakın yaşlarda olmasını istediğini de söyledi.

Bündchen ve Brady 2009 yılında evlendi ve şimdi sekiz yaşında Benjamin ve beş yaşında Vivian adlı iki çocukları var.







