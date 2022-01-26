Türkiye Gişelerde kalan TIR'ı trafik polisleri kurtardı!

Gişelerde kalan TIR'ı trafik polisleri kurtardı!

Türkiye

Gişelerde kalan TIR'ı trafik polisleri kurtardı!

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı noktalarda araçlar yolda kaldı. Arnavutköy'de gişelerde yolda kalan TIR'a trafik polisi yardım etti. Trafik polisleri trafik konisiyle karları temizleyerek TIR'ı kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

26 Ocak 2022, Çarşamba 17:27 Son Güncelleme:
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Arnavutköy-Hadımköy Otoyolu Gişeleri'nde TIR, kara saplandı. Yardım, trafik polisinden geldi. Bir trafik polisi eline aldığı trafik konisiyle karı temizledi. TIR şoförü daha sonra yoluna devam etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DHA


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