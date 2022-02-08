Birçok kişi gitgide kelimesinin doğru yazılışını merak ediyor. Peki, gitgide mi, git gide mi? Gitgide nasıl yazılır? TDK'ya göre gitgide kelimesinin doğru yazılışı nasıl?

GİTGİDE NASIL YAZILIR?

Git kelimesinin son harfi olan ''t'' ek aldığında d harfine dönüşür. Buna Türkçede ''ünsüz yumuşaması'' adı verilir. Örneğin ''Giderek'' kelimesini ''giterek'' şeklinde yazmak da dil bilgisi kurallarına aykırıdır. Çünkü t, k, p ve ç ünsüzleri ile biten kelimeler ek aldığında son harfleri yumuşar. Bu nedenle kelimenin doğrusu ''gitgite'' şeklinde değil ''gitgide'' olarak yazılır.

TDK'YA GÖRE GİTGİDE KELİMESİNİN DOĞRU YAZILIŞI

TDK'ya göre günlük hayatta sık sık kullandığımız kelimelerden biri olan gitgide kelimesinin doğru yazılışı şu şekildedir:

Gitgide - Doğru

Gitgite - Yanlış



