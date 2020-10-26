GitHub’tan YouTube video ve şarkıları artık indirilemeyecek

Microsoft'un sahibi olduğu GitHub platformunda kaynak kodları bulunabilen YouTube-DL indirme aracının GitHub'daki tüm kopyaları kaldırıldı. Kaynak kodlarının bulunduğu sayfaya ulaşıldığında kullanıcıların karşısına 'DMCA (Dijital Binyıl Telif Hakkı Yasası) tarafından kaldırılması nedeniyle havuza erişilemiyor' hatası çıkıyor.

Amerika Kayıt Endüstrisi Birliği (RIAA), YouTube-DL aracının kaynak kodları ile alakası yasal bir bildirimde bulundu. Pek çok kullanıcının eleştiri oklarına hedef olan RIAA’nın talebi ve karar hakkında Public Knowledge’ın Hukuk Direktörü John Bergmayer, resmi Twitter hesabı üzerinden bazı açıklamalarda bulundu.

John Bergmayer, paylaştığı açıklamada bunun tam olarak bir DMCA bildirimi olmadığını söyledi. RIAA'nın paylaştığı mektupta YouTube-DL'nin ABD telif hakkı yasasının 1201'inci bölümünü ihlal ettiğini belirtiliyordu. Birlik, bu aracın açık bir şekilde 'YouTube gibi yetkili akış hizmetleri tarafından kullanılan teknolojik koruma önlemlerini aşmak' için kullanıldığını iddia etti.

RIAA’nın mektubunda ayrıca, ‘RIAA’nın üye şirketlerinin sahip olduğu müzik videolarını ve ses kayıtlarını bu tür bir kullanım için yetki olmaksızın yeniden üretmek ve dağıtmak’ üzere söz konusu aracın kullanıldığı aktarılıyor. Ancak elbette ki bu talep ve kararın ardından YouTube-DL kullanıcıları olaya tepki göstermeye başladı.

Pek çok YouTube-DL kullanıcısı, söz konusu aracı kullanan herkesin amacının korsanlık olmadığını, kullanıcılardan bazılarının kendi içeriklerini yedeklemek için aracı kullandığını belirtti. Ayrıca, bazı kullanıcıların ise kaldırılabilecek videoları arşivlemek amacıyla kullandığını dile getirdi. Kaldırılan YouTube-DL’nin ise yeniden gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor.



