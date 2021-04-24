Futbol Giuliano davayı kazandı, tazminat alacak

Giuliano davayı kazandı, tazminat alacak

Futbol

Giuliano davayı kazandı, tazminat alacak

Başakşehir forması giyen Brezilyalı Giuliano, eski kulübünden yüklü bir tazminat almaya hak kazandı.

24 Nisan 2021, Cumartesi 10:14 Son Güncelleme:
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Başakşehir forması giyen Giuliano'nun önceki kulübüne açtığı dava sonucu kesinleşti. Al Nasr kulübü, sözleşmesini nedensiz feshettiği için Brezilyalı oyuncuya 4,5 milyon euro tazminat ödemeye mecbur bırakıldı.

FIFA'dan yapılan açıklamada, Al Nassr'ın 4,5 milyon euro ile birlikte sözleşmesinin gereklilikleri nedeniyle kazandığı 850 bin euroyu da Giuliano'ya ödemesi gerektiği yönünde karar verildi. Böylece Giuliano, Al Nassr'dan toplamda 5,35 milyon euro alacaklı konumuna geldi.

Al Nassr'ın 45 gün içinde ödemeyi gerçekleştirmemesi durumunda ciddi yaptırımlarla karşılayacağı da bildirildi.

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