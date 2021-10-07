Dünya Giydiği şort neredeyse ölümüne neden oluyordu

Giydiği şort neredeyse ölümüne neden oluyordu

Dünya

Giydiği şort neredeyse ölümüne neden oluyordu

ABD’de sevgili adayıyla romantik buluşma için giydiği şort, Sam isimli genç kadını az daha canından ediyordu.

07 Ekim 2021, Perşembe 08:05 Son Güncelleme:
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ABD’nin North Carolina eyaletinde yaşayan Sam (25), iki hafta önce tanıştığı erkekle buluşmaya giderken dar jean şort giymeyi seçti. Şort çok kısa olduğundan altına erkek iç çamaşırı giydi. İkili birbirinden çok hoşlandı. Buluşma uzadı. Sekiz saati buldu. Sam, çok etkilendiği için şortun verdiği rahatsızlığı görmezden geldi. Ama o gece şortun tenini kestiği yerde şişkinlik oluştu.

EVLENECEKLER

Bu yumru şeklindeki şişkinlik dokununca acı vermeye başladı. Birkaç günde kötüleşti. Doktora koştu. Doktor antibiyotik verdi. Yine geçmedi. Nefes almakta güçlük çekiyordu. Bu kez acile kaldırıldı. Kan zehirlenmesi olduğu belirlendi. Yoğun bakıma alındı. Bacak derisindeki bakteriyel enfeksiyon kanına karışmıştı.

Bir hafta yoğun bakımda tedavi gören Sam’i buluştuğu çocuk da yalnız bırakmadı. O olaydan bu yana birlikte olan çift, evliliğe hazırlanıyor.

Sam’in buluşma hikayesi TikTok’ta 8 milyondan fazla izlendi.

Uzmanlar, kısa jean şortların bir beden büyük alınmasını öneriyor.

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