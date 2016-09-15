Son zamanlarda büyük trend haline gelen giyinme odaları herkesin ihtiyacını karşılıyor. Büyük evlerde eskiden beri olan bu odalar artık yatak odalarını kocaman dolaplarla doldurmak istemeyenlerin, fazla odası olanlar için de uygulanabilir bir hal aldı. Geniş alan ve konforlu bir ortam sunan giyinme odalarını yalnızca soyunup giyindiğiniz yerler olarak değil, aynı zamanda evinizi ve özellikle yatak odanızı derli toplu tutan odalar olarak düşünebilirsiniz.İşte giyinme odaları için dekorasyon önerileri:Giyinme odasını dekore ederken alanı oldukça iyi kullanmak gerekir. Giyinme dolabını seçerken de raf ve çekmece sayısının fazla olması kullanıcı açısında iyi olur. Genellikle açık tonlarda dolap tercih etmeniz ve dolabınızın bir kapağında boy aynasının olması alanı daha geniş göstererek ferahlatacaktır. Açık giyinme dolabı modern görünse de kullanım kolaylığı bakımından pek tercih edilmezler. Çünkü dolap içleri her zaman düzenli olmayabilir. Bu yüzden kapalı dolap kapakları bu dağınıklığı kamufle edebilir.Kapalı dolapları tercih etmiyorsanız açık raf sistemiyle modern bir oda oluşturabilirsiniz. Bu dolapların en iyi yanı istediğiniz her şeyi hemen bulabilirsiniz. Giyim dolabı sadece kıyafetleriniz için değil ayakkabı, çanta hatta takılarınızı da içine alacak detayları barındırmalıdır. Eğer giyinme odanız darsa sürgülü kapılar sizin için daha uygun olabilir. Evinizin küçük bir çatı katı varsa bunu giyinme odası olarakta kullabilirsiniz.Giyinme odanızda doğru tercihler yapmanız için ışıklandırmasına da özen göstermelisiniz. Loş olmayan aydınlık odada şık giyinmeyi başarabilirsiniz.