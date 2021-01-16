Pratik Bilgiler Mucize yöntem: Giysilere yapışan sakızı çıkarmanın yolları

Mucize yöntem: Giysilere yapışan sakızı çıkarmanın yolları

Pratik Bilgiler

Mucize yöntem: Giysilere yapışan sakızı çıkarmanın yolları

Hayatımız boyunca en az bir kere başımıza gelen problemlerden birisi kıyafetimize sakız yapışmasıdır. Hele bir de sakız çiğnemeyi seviyorsanız bu problem kaçınılmaz olabilir. Kıyafetlerinize zarar vermeden giysilere yapışan sakız nasıl çıkarılır merak mı ediyorsunuz? Giysilere yapışan sakızı çıkarmanın yolları...

16 Ocak 2021, Cumartesi 16:25 Son Güncelleme:
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En sevdiğiniz giysinize sakın yapıştığında çöpe atmak denemeniz gereken en son yöntem. Giysilere yapışan sakızı çıkarmanın yolları haberimizde.

Giysilere yapışan sakız nasıl çıkarılır?

Sirkeli çözüm

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1 dakika boyunca bir kase sirkeyi mikrodalgada ısıtın. Kumaşı sirke kabına batırın ve eski bir diş fırçasıyla sakızı ovalayın.

Isı çözümü

Sakızı saç kurutma makinesiyle ısıtın ve plastik bir bıçakla kazıyın. Kalıntıya bir parça ağrı kesici krem koyun ve üzerini fermuarla ovun.

Soğuk çözüm

Buz küplerini 30 dakika sakızın üzerine koyun. Kumaşı düz bir yüzeye taşıyın ve donmuş sakızı bir bıçakla kazıyın.

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