Mucize yöntem: Giysilere yapışan sakızı çıkarmanın yolları

En sevdiğiniz giysinize sakın yapıştığında çöpe atmak denemeniz gereken en son yöntem. Giysilere yapışan sakızı çıkarmanın yolları haberimizde.

Sirkeli çözüm

1 dakika boyunca bir kase sirkeyi mikrodalgada ısıtın. Kumaşı sirke kabına batırın ve eski bir diş fırçasıyla sakızı ovalayın.

Isı çözümü

Sakızı saç kurutma makinesiyle ısıtın ve plastik bir bıçakla kazıyın. Kalıntıya bir parça ağrı kesici krem koyun ve üzerini fermuarla ovun.

Soğuk çözüm

Buz küplerini 30 dakika sakızın üzerine koyun. Kumaşı düz bir yüzeye taşıyın ve donmuş sakızı bir bıçakla kazıyın.



