Gizem Hatipoğlu kızına böyle seslendi: Dünyam, kalbimin içi...

Gizem Hatipoğlu kızına Instagram’dan duygusal bir mesaj da yazdı:

“Canım kızım, kalbimin en içi, dünyam. Karnıma düştüğün ilk andan itibaren sevgin içimi kapladı. Hep böyle güler yüzlü ve mutlu kal.

'İyilikler hep seni bulsun'

Merhamet ve vicdanından herkes faydalansın. İyilikler hep seni bulsun. Babanla hep yanındayız."





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