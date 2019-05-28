Gizem Karaca hakkında soruşturma başlatıldı

Oyuncu Gizem Karaca beyaz eşya aldığı Barış Yıldızsoy’un kendisini dolandırdığını iddia etti. Barış Yıldızsoy’un “Eşyaları teslim ettim” şikayeti üzerine oyuncu hakkında soruşturma başlatıldı

28 Mayıs 2019, Salı 08:36 Son Güncelleme:
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Gizem Karaca hakkında soruşturma başlatıldı

Gizem Karaca, İzmir'deki evi için 120 bin liraya beyaz eşya satın aldığı Barış Yıldızsoy'un kendisini dolandırdığını iddia etmişti.

Eşyaları teslim alamadığını belirten oyuncuya, Barış Yıldızsoy'dan karşı atak geldi. Malları teslim ettiğini belirten satıcı, kendisine iftira atıldığını belirterek savcılığa başvurdu.

FATURALARI DELİL OLARAK SUNDU

Faturaları delil olarak sunan Barış Yıldızsoy'un şikayeti üzerine Gizem Karaca hakkında soruşturma başlatıldı. (Günaydın)


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