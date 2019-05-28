Gizem Karaca hakkında soruşturma başlatıldı
Oyuncu Gizem Karaca beyaz eşya aldığı Barış Yıldızsoy’un kendisini dolandırdığını iddia etti. Barış Yıldızsoy’un “Eşyaları teslim ettim” şikayeti üzerine oyuncu hakkında soruşturma başlatıldı
Gizem Karaca, İzmir'deki evi için 120 bin liraya beyaz eşya satın aldığı Barış Yıldızsoy'un kendisini dolandırdığını iddia etmişti.
Eşyaları teslim alamadığını belirten oyuncuya, Barış Yıldızsoy'dan karşı atak geldi. Malları teslim ettiğini belirten satıcı, kendisine iftira atıldığını belirterek savcılığa başvurdu.
FATURALARI DELİL OLARAK SUNDU
Faturaları delil olarak sunan Barış Yıldızsoy'un şikayeti üzerine Gizem Karaca hakkında soruşturma başlatıldı. (Günaydın)
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