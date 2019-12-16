Gizem Karaca karasız kalınca abarttı

Tükenmişlik sendromuna yakalandığı iddialarıyla gündeme gelen oyuncu Gizem Karaca Instagram hesabından fotoğraflarını paylaştı. Gizem Karaca hangi fotoğrafını koyacağı konusunda kararsız kalınca 8 fotoğrafını paylaştı ve bu durumu şu notla özetledi: Bir tanesini seçemedim o yüzden 8 tane koydum.

"İstanbul’dan ve beni yoran çevreden uzaklaştım"

Yaklaşık 2 sene önce Bodrum’un tanınmış turizmcilerinden Kemal Ekmekçi ile evlenip İzmir’e yerleşen Gizem Karaca, geçtiğimiz günlerde tükenmişlik sendromuna yakalandığına dair iddialarla gündeme gelmişti.

İddialar üzerine açıklama yapan oyuncu "Tükenmedim. İstanbul’dan ve beni yoran çevreden uzaklaştım" demişti.

"Köy hayatı yaşıyoruz"

Gizem Karaca “Sektörde benim için ‘tükenmişlik sendromu’na yakalandı, her şeyi bıraktı’ dedikodusu çıkmıştı. Tükenmedim. İstanbul’dan ve beni yoran çevreden uzaklaştım.

Eşim Kemal ile İzmir’de sakin bir köy hayatı yaşamayı tercih ettim. Huzur içindeyim, kafamı dinliyorum. İstanbul’u özlersem geliyorum. Değecek bir dizi olursa setlere dönerim” dedi.

2011 Türkiye 2. Güzeli Gizem Karaca 2014’te başrolünü oynadığı ‘Güzel Köylü’ ile çıkış yapmıştı.

50 bölüm süren dizinin başarısının ardından art arda birçok yapımda yer aldı. 2016’da oynadığı ‘İstanbul Sokakları’ 9 bölüm, 2017’de rol aldığı ‘İçimdeki Fırtına’ 6, 2018’deki ‘İnsanlık Suçu’ dizileri 8 bölümde sona erdi.

İş hayatında aradığını bulamayan Gizem Karaca 2 yıl önce Bodrum’un tanınmış turizmcilerinden Kemal Ekmekçi ile evlenip İzmir’e yerleşti.

Oyuncunun tükenmişlik sendromuna yakalanıp sektörden elini ayağını çektiği iddia ediliyordu.