Gizem Karaca: Tükenmedim, uzaklaştım

İstanbul'u terk etti

2011 Türkiye 2. Güzeli Gizem Karaca 2014’te başrolünü oynadığı ‘Güzel Köylü’ ile çıkış yapmıştı.

50 bölüm süren dizinin başarısının ardından art arda birçok yapımda yer aldı. 2016’da oynadığı ‘İstanbul Sokakları’ 9 bölüm, 2017’de rol aldığı ‘İçimdeki Fırtına’ 6, 2018’deki ‘İnsanlık Suçu’ dizileri 8 bölümde sona erdi.

İş hayatında aradığını bulamayan Gizem Karaca 2 yıl önce Bodrum’un tanınmış turizmcilerinden Kemal Ekmekçi ile evlenip İzmir’e yerleşti.

Oyuncunun tükenmişlik sendromuna yakalanıp sektörden elini ayağını çektiği iddia ediliyordu.

"Köy hayatı yaşıyoruz"

İzmir’de yaşamaya devam eden Gizem Karaca “Sektörde benim için ‘tükenmişlik sendromu’na yakalandı, her şeyi bıraktı’ dedikodusu çıkmış.

Tükenmedim. İstanbul’dan ve beni yoran çevreden uzaklaştım. Eşim Kemal ile İzmir’de sakin bir köy hayatı yaşamayı tercih ettim. Huzur içindeyim, kafamı dinliyorum. İstanbul’u özlersem geliyorum.

Değecek bir dizi olursa setlere dönerim” dedi. Oyuncuları ve sahne sanatçılarını esir alan ‘tükenmişlik sendromu’ 2011’de Meryem Uzerli ile magazin gündemine girmişti. Oyuncu bu sıkıntısı nedeniyle ‘Muhteşem Yüzyıl’ı bırakmıştı.

Sendroma yakalanan ünlüler

■Meryem uzerli

■ Teoman

■ Ezgi Asaroğlu

■ Öykü Çelik

■ İlker Kaleli

■ Dağhan Külegeç

■ Lady Gaga

■ Beyonce

■ Angelina Jolie

■ Selena Gomez

Belirtileri nedir?

■ Fiziksel yorgunluk, enerji düşüklüğü

■ Kalp çarpıntısında artış

■ Sık sık kararsızlık yaşama

■ Erteleme

■ Dikkat sorunları

■ Unutkanlık

■ Çaresiz hissetme

■ Kolay öfkelenme

■ Kendini değerli görmeme

■ Eleştirilere kapalı olma

■ Yabancılaşma

■ Ümitsizlik



