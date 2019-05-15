İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi'ndeki duruşmaya, biri tutuklu 5 sanık ile avukatları katıldı.

CENK EREN: BU KİŞİYLE AYNI EVDE KALMADIM

Duruşmada savunmasını yapan sanık Cenk Eren (Yüksel Venedik), üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Olay, dosya sanıklarından birisinin benim evimde kaldığı, birlikte Tarlabaşı’na gidip uyuşturucu aldığımız ve bunu kullandığımız iddiasına dayanmaktadır.

Takdir edersiniz ki konumun itibarıyla Tarlabaşı’na gidip uyuşturucu madde almam mümkün değildir. Ben suç tarihi öncesinde Cihangir’de oturuyordum. Evimde yalnız kalıyordum. Kesinlikle bu iddiayı yapan kişiyle aynı evde kalmadım ve onunla uyuşturucu almaya gitmedim." dedi.

Yıllar önce yurt dışında bulunduğu sırada birkaç kez uyuşturucu kullanmayı denediğini anlatan Cenk Eren, şunları kaydetti:

'UTANIYORUM'

"Ancak Türkiye’ye dönünce pişman olup, utandım. Türkiye’de birkaç kez kullanmak için uyuşturucu madde temin etmeye çalıştım. Satıcı şahıslar bana uyuşturucu madde getirdiler ancak pişman oldum ve ellerinde maddeyi almadım. Sonrasında tedavi olmak için doktora gittim ve tedavi oldum. Bana verilen ceza korkunçtu, çok üzüldüm.

Benim annem ve ablam bu mahkemelerin sonucunu göremeden öldü. Sosyal medyada torbacı, gibi uyuşturucu satıcısı gibi linçlere uğradım. 6 senedir bunları yaşadım. Yoksa bu 6 sene çok önemli değil ama bu iftira çok ağır. Ben yurt dışında denedim. Bunu da söylüyorum. Çok da pişmanım. Pişmanlığın ötesinde utanıyorum. Ama burada kullanmadım. Niyet ettim ama vazgeçtim. İstedim getirdiler ve hiç almadım. Çünkü korktum. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum."

Söz verilen diğer sanıklar da üzerlerine atılı suçu işlemediklerini savundu.

KARAR ÇIKTI! İŞTE İSTENEN CEZALAR...

Davayı karara bağlayan ceza dairesi, Ayşe Selin Borontay, Çağatay Ulusoy, Ergun Taş, Mehmet Çakır, Hüseyin Orçun Benli, Gizem Karaca Ekmekci, Niyazi Cambaz, Nuri Kösem, Özgür Sanlav, Tolga Disanlı, Yusuf Hasan Akgün, Yüksel Venedik ve Kaan Turgut hakkında İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesince "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan kurulan hükmün kaldırılmasına karar verdi.

Bu 13 sanığın "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme, bulundurma veya kullanmak" suçundan onar ay hapisle cezalandırılmalarına hükmeden ceza dairesi, bu sanıklar hakkındaki hükmün açıklanmasını 5 yıl süreyle geri bırakılmasını kararlaştırdı.

Ceza dairesi, bu sanıklar hakkında ayrıca 1 yıl süreyle de denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına karar verdi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, dava kapsamında "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 5 sanık hakkında da hüküm kurdu.

Daire, sanık Aydın Sarıoğlu’na 4 yıl 2 ay hapis ve 80 lira adli para cezası, sanık Ferdi Özel’e 5 yıl hapis ve bin lira adli para cezası, Feruz Tuncel ve Mustafa Kabahor’a da ikişer yıl birer ay hapis ve 20’şer lira adli para cezası verdi.

Ceza dairesi, davanın tek tutuklu sanığı Murat Özgener’e de 8 yıl 4 ay hapis ve 2 bin 500 lira adli para cezası vererek, tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

Sanıklar Aslı ve Cihan Şenyüz hakkındaki yakalama kararlarının devamına karar veren ceza dairesi, bu sanıklar hakkındaki dosyanın da ayrılarak yeni esasa kaydedilmesine hükmetti.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi, 16 Mayıs 2018’de verdiği kararla, oyuncular Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca ve Hüseyin Orçun Benli ile şarkıcı Cenk Eren’e (Yüksel Venedik) savcının talep ettiği, "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan değil, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan hapis cezaları vermişti.

Oyuncular Ulusoy, Karaca ve Benli ile menajer Boronkay’a 4 yıl ikişer ay hapis cezası öngören heyet, şarkıcı Eren’e ise uyuşturucu maddenin kokain olması gerekçesiyle artırım uygulayarak aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesini kararlaştırmıştı.

Diğer 29 sanığın "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 4 yıl 2 ay ile 18 yıl 9 ay arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılmasına hükmeden heyet, başka suçtan tutukluların da aralarında bulunduğu 4 sanığın tutuklanmasını, 3 sanık hakkında ise yakalama emri düzenlenmesini kararlaştırmıştı.

İSTİNAF, YENİDEN GÖRÜLMESİNDE KARAR VERDİ

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesinin, aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 34 sanık hakkında 16 Mayıs 2018’de verdiği karar, kimi sanık avukatlarının yaptıkları istinaf başvurusu üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi tarafından incelenmişti. Ceza Dairesi, Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca ve Cenk Eren’in de aralarında bulunduğu 20 sanık yönünden davanın ayrı esasa kaydedilerek yeniden görülmesine karar vermişti.

Tutuklu sanıklar Ferdi Özer ve Aydın Sarıoğlu’nun tahliyelerine ve tutuklu sanık Murat Özgener’in bu halinin devamına hükmeden daire, İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından firari sanıklar Aslı Şenyüz ve Cihan Şenyüz’ün yakalama kararlarının devamını kararlaştırmıştı.

Daire, bu kapsamda sanıklar Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca, Cenk Eren, Hüseyin Orçun Benli, Ayşe Selin Boronkay, Aydın Sarıoğlu, Cihan Şenyüz, Ergun Taş, Ferdi Özer, Feruz Tuncel, Mehmet Çakır, Murat Özgener, Mustafa Kabahor, Niyazi Canbaz, Nuri Kösem, Özgür Sanlav, Tolga Disanlı, Yusuf Hasan Akgün, Aslı Şenyüz ve Kaan Turgut’un yeniden yargılanması için bugüne duruşma tarihi vermişti.

AA