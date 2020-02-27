Magazin Gizem Karaca'dan küvette iddialı poz

Gizem Karaca'dan küvette iddialı poz

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Gizem Karaca'dan küvette iddialı poz

Gizem Karaca, Instagram hesabından paylaştığı küvet pozuyla takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

27 Şubat 2020, Perşembe 00:03 Son Güncelleme:
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Ünlü oyuncu Gizem Karaca, Instagram hesabından paylaştığı küvet pozuyla büyük beğeni topladı. Masal gibi bir çekim yaptıklarını belirten oyuncu, küvetteki iddialı pozuyla takipçilerinden tam not aldı.

Gizem Karaca, “Sabırsızlıkla beklediğim özel çekimimden ilk kare Cem Talu farkı, emeği geçen herkese çok teşekkürler! Masal gibi bir çekim oldu” notu ile küvette çekinmiş bir fotoğrafını yayınladı.


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