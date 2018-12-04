Gizem Karaca'nın ışıkla imtihanı

Oyuncu Gizem Karaca, sosyal medya hesabından yönetmeni ile girdiği diyaloğu paylaştı

04 Aralık 2018, Salı 07:58
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Gizem Karaca'nın ışıkla imtihanı

Yeni sezonda henüz bir projede yer almayan Gizem Karaca, sosyal medya hesabından set günlerine dair bir paylaşımda bulundu. Gizem Karaca'nın yönetmen ile girdiği diyalog takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu:

'ATEŞ BELLİ OLSUN AMA ÖNÜNDEKİLER DE KAYBOLMASIN'

"Bak şu iki tablonun arasından yalasın istiyorum ışık. Şömineye çok yansımasın ateş belli olsun ama önünde oturanlar da kaybolmasın. "

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