Yeni sezonda henüz bir projede yer almayan Gizem Karaca, sosyal medya hesabından set günlerine dair bir paylaşımda bulundu. Gizem Karaca'nın yönetmen ile girdiği diyalog takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu:

'ATEŞ BELLİ OLSUN AMA ÖNÜNDEKİLER DE KAYBOLMASIN'

"Bak şu iki tablonun arasından yalasın istiyorum ışık. Şömineye çok yansımasın ateş belli olsun ama önünde oturanlar da kaybolmasın. "