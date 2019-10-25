Gizem Özdilli Arap ülkelerinde reklam yüzü olacak

Başta Katar olmak üzere bir çok Arap ülkesinde ilgi gören porselen cilt uygulamasını tanıtacak olan Gizem Özdilli, aynı zamanda sokaklarda ki billboardları da süsleyecek.

Genç kalmasının sırrı olarak dile getirdiği porselen cilt uygulamasının tanıtımında yer almaktan mutluluk duyan Gizem Özdilli, dizilerimizden ve oyuncularımızdan sonra Arap yarımadası şimdi de güzelliği bizden ihraç edecek ifadesini kullandı.

Türkiye'den birçok oyuncu bizi tercih ediyor

Buluşunun büyük ilgi görmesinden mutluluk duyan Prof Dr Başak Kandi ise; özellikle bayanlarda sık olarak görülen yüz sarkması,ince kırışıklıklar,mat cilt ,gözaltı yenileme,botoks süresi uzatma,cilt lekelerinin azaltılması ve el-boyun cildinin yenilenmesi gibi sorunları tek bir uygulamayla giderebiliyoruz.

Gizem Özdilli bunun en güzel örneğidir. Türkiye 'den birçok oyuncu da bizi tercih ediyor ve uygulamamızı yaptırıyor.Ülkemizi şimdi de Arap ülkelerinde de temsil edeceğiz dedi.





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