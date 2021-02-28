2017'de de kilo vermenizle gündeme gelmiştiniz. Şimdi de böyle bir durum var. Onun üzerine tekrar kilo mu aldınız?

Pandemide çok fazla yedim. Pandemi ilk patladığında yaklaşık 75 gün çöp atmak için bile evden çıkmadım. Zaten bende temizlik konusunda obsesif kompülsif bozukluğu var. Ekstra bir panik durumu yaşadım. Ellerimi çamaşır suyuyla yıkadığım oldu. O süreçte tek yaptığım şey yemek yemek oldu.

SADECE YUMURTA YİYEREK 45 KİLO VERDİM

Kaç kilo almıştınız, kaç kilo verdiniz?

92 kiloydum 57 kiloya düştüm. Bu sabah 63 kiloyum. Sadece yumurta yiyerek 45 kilo verdim. Klip çekimim olduğu için tek gıdayla beslenerek zayıfladım. Çok sağlıklı bir diyet olmadığından kimseye önermiyorum. Psikolojim berbattı. İlk bir ay pis gibi yedim. Nutella üstüne turşu, turşu üstüne tavuklu pilav yiyordum. Evde ekmek yapmadım ama evi, damı yedim resmen. Herhalde şeker bedava mutluluk getiriyor.

Kilo vermeye karar verdiğiniz anı hatırlıyor musunuz?

10 Haziran sabahıydı. Önce aynaya baktım, daha sonra kendime ve hayatıma… O kadar çok “Hayır” diyememişim ki, o kadar fazla insan, fazla eşya, fazla kilo biriktirmişim ki hayatımda… Aynı gün sevgilimden ayrıldım, spora başladım, giymediğim bütün kıyafetleri poşetledim. Bir de neden yaptım, bilmiyorum ama kaşlarımı jiletledim. Bir spora adamışım ki kendimi yıkılıyorum ama. Protein tozları, yumurtalar, bir şeyler... Sıkılaştım da bu arada. İç bacaklarım su muhallebisinden kazandibine evrildi.

Kilolu olduğunuz zamanlarda psikolojik baskı yaşadığınız oldu mu?

Oldu tabii. Şişman insanlara diyet tarifi vermekten, “Yüzün çok güzel zayıfla” demekten, lokmasını saymaktan, doktor önermekten vazgeçin. Ben şişmandım ve bu benim problemimdi. Özgür ve hür iradesiyle isteyen istediğini giyer. Bikini giydiğimde gülüyorlardı. Çocukken sırf şişmanım diye benimle oynamadıklarını biliyorum.

ZAYIFLAMAK İÇİN DİYET YETERLİ OLMAZ, RADİKAL DEĞİŞİM PSİKOLOJİDE BAŞLAR

Kilo verdikten sonra hayatınızda neler değişti?

Paketli gıda asla yemiyorum. Paketini açtığım hiçbir şey yok artık hayatımda. Haşlanmış ızgara salata yiyorum. Ekmek, şeker, un asla yemiyorum. Pilav istersem bulgur yiyorum. Çok spor yapıyorum. Zayıflamak için diyet yeterli olmaz, radikal değişim psikolojide başlamalı. Sizi siz olmaktan uzaklaştıran, mobbing yapan kim varsa hayatınızdan uzaklaştırın. Yani, kibrit kutusu kadar peynir de yesen hayatınızda sizi demoralize eden insanlar varsa, geçmiş olsun. Her halükarda ekside olursunuz.

BİZİM SEKTÖRDE HERKESİN BANYO FAYANSI GİBİ DİŞLERİ VAR

Sektörün oyunculara, sanatçılara dayattığı güzellik algısının zayıflamanızda etkisi var mı?

Valla, bizim sektörde herkesin banyo fayansı gibi dişleri var. Herkes birbirine benziyor. Göz önünde ol ya da olma insanın kendine özen göstermesi, bedenini sevmesi, saygı duyması lazım. Bu durum, zayıflamam için muhakkak bilinçaltıma bir sinyal göndermiştir.

Estetikle aranız nasıl? Sevmediğiniz her vücut hattınız için bıçak altına yatar mısınız?

Kolumu bile keserim. Hahaha! Şaka yapıyorum. Dudak dolgusu falan korkunç duruyor ama gereken estetiğe de varım. İki kez burnumu yaptırdım. İlk ameliyatım başarısızdı, burnum yamuk olmuştu. Hâlâ raporlarım duruyor elimde ama dava açmakla uğraşmadım. Zaten yamuk burnun mahkemeyle düzelecek hali yoktu. Kimse Ajda Pekkan kadar cesur olamaz. Ama o yaşa geldiğimde bunu bana bir daha sorarlarsa ne derim, bilmiyorum.

EVLENENLERİ VE DOĞURANLARI GÖRDÜKÇE BİR MANYAKLIK GELİYOR BANA, HERKES ÜREMEK ZORUNDA DEĞİL

30’lu yaşlar sizi korkutuyor mu?

30 yaş fobisini geçen sene yaşadım. Bu sene bir rahatlama geldi. 30’lar ‘Sex and the City’ tadında geçer umarım. Evlenenleri, doğuranları gördükçe bir manyaklık geliyor bana. O kadar yokum ki o işlerde, bir flörtüm olduğunda ilk cümlem “Evlenmek istemiyorum” oluyor. Zaten o işlerde aşırı başarısızım. Herkes üremek zorunda değil. Ben de şimdi istemiyorum erken buluyorum.

BURASI ÖZGÜR BİR ÜLKE ARKADAŞ! İSTEDİĞİMİ GİYERİM, İSTEDİĞİMİ YAPARIM

Kadın olmak sizce zor mu?

Hem de nasıl! Çok zor! Kaşını aldırırsın, bıyığın çıkar. Bıyığını aldırırsın, saç dibin gelir. Sürekli bir mesaimiz var. Ama keyifli de tabii. Bu aralar Instagram’da çok linç yiyorum. Umurumda değil ama gözlemlediğim şey üzücü. Bir kadının başka bir kadına olan nefret söylemlerini anlamıyorum. Burası özgür bir ülke arkadaş! İstediğimi giyer, istediğimi yaparım. İstediğim yere istediğim zaman giderim. Kimseden icazet almak durumunda değilim.

SARIŞIN ERKEKLER KARDEŞİMDİR BEN ESMER SEVERİM

Bir erkekte sizi en çok ne etkiler?

Sahip çıkması, hayatıma saygı duyması... Sarışın erkekler kardeşimdir, ben esmer severim. Hayatına destek olan, kararlarına saygı duyan insanla olurum. Kıskançlık da güzel ama tadında olmalı. Öyle çok geniş birini de istemem. Sulu insanlara hiç tahammülüm yok. Bir de çapkınlıklara tahammül edemem. Yakalarsam affetmem.

Özel hayat nasıl gidiyor? Aşk meşk olayları var mı?

Bir kıpırdanmalar var içimde. Hayırlısı olsun. Henüz isim vermek istemiyorum ama aynı işi yapıyoruz. Birbirimizi iyi anlıyoruz. Bir şey söylemek için çok erken.

KENDİMİ KENDİME BİLE EZDİRMEM

Kendinizi nasıl tanımlarsınız?

Asi, hakkını savunan, adaletli alçakgönüllü biriyim. Duygusalım. Ancak çok güvendiğim kişilere kendimi açarım. Ailemden başka hayatımdan gittiği için yıkılacağım kimse yok. Bunu sağlamak için kendi tabularımı yıktım. “Hayır” demeyi öğrenmek bir uzvumu kesmek gibiydi ama başardım. Kendimi kendime bile ezdirmem.

Nasıl bir ailede büyüdünüz, nasıl bir çocukluk geçirdiniz?

Annem Kıbrıslı, babam Urfalı. Çok neşeli bir ailede büyüdüm. Beni Azeri bir dadı büyüttü. Bu kadar farklı etnik kültürle büyümek bana çok şey katmıştır. Annem ÖSS sınavında Türkiye ikincisi olmuş, Hacettepe mezunu. Ablam üniversiteyi dereceyle bitirdi. Tanıyanlar bilir; annem uzun yıllar menajerlik ve televizyon yapımcılığı yaptı. İstanbul Ulus’ta büyüdüm.

BABAMIN EN BÜYÜK HAYRANIYIM, BAŞKA BİR ADAMIN KIZI OLMAK İSTEMEZDİM

Babanız Mahmut Tuncer’le aranız nasıl?

En yakın arkadaşımdır, canımdır. Babamın en büyük hayranıyım. Birlikte çok eğleniyoruz. Başka bir adamın kızı olmak istemezdim. Babamla her şeyi konuşabilirsiniz. Globaldir, babacandır, anlayışlıdır. Mahmut Tuncer’in kızı olmaktan gurur duyuyorum.

ÇOCUKLUĞUM ŞÖHRETLİ İNSANLARLA GEÇTİ AMA FAYDASINI GÖRMEDİM KİMSE YARALI PARMAĞA İŞEMEZ

Sizinle aynı mesleği yapan bir babanız olunca torpil mekanizması işliyor mu?

Aksine. Başarımı babama yormasınlar diye konservatuvar sınavına tek başıma gittim. İkinci oldum. Bu yaşıma kadar babamın zerre torpilini görmedim. Çocukluğum hep şöhretli insanlarla geçti ama bir faydasını görmedim. Kimse yaralı parmağa işemez.

Sesinize güveniyor musunuz?

Anasını ağlatırım!

Coşkun Sabah, kızı, Instagram’a bikinili fotoğraflar koydu diye çok tepki vermişti. Siz aynı durumda olsanız babanız ne tepki verirdi?

Coşkun Sabah’ın kızını tanımıyorum. Babam, ona olan saygımı koyduğum fotoğraflarda arayacak kadar sığ bir adam değil. Paylaşımlarım sadece beni ilgilendirir.

Bir ara “En az babam kadar kıroyum” demiştiniz. Babanızı kıro olarak mı görmüyorsunuz?

Ben babama “Kıro” dememiştim. Bana soruda “Lahmacun yemek, halay çekmek kıroluk mu?” denildi. Ben de “Bunları yapan kıroysa ben babamdan daha kıroyum” demiştim. Ondan sonra ortalık karıştı.

KADIN DÖVEN, ‘DOĞALIM’ AYAĞINA RESTORANDA GEĞİREN ADAM KIRONUN DİBİDİR

Size göre kıro kimdir?

Kadın döven, “Doğalım” ayağına restoranda geğiren adam kıronun dibidir. Instagram’a 100 bin liralık bilmem nesini koyan da hepsinden kırodur.