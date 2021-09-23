Küba’nın başkenti Havana’da çalışan ABD’li diplomatlar arasında 2016’da gizemli bir hastalık baş göstermişti. Diplomatik personelde işitme zayıflığı, denge kaybı, baş ağrısı ve titreme gibi belirtiler görülmüştü. Nedeni çözülemeyen ve ‘Havana sendromu’ adı verilen hastalık zamanla ABD’nin istihbarat çalışanları arasında da yayılmıştı.

"ÇOK ÖFKELENDİ"

CIA’nın Başkanı William Burns’ün bu ay Hindistan’a yaptığı seyahate katılan bir ajanda daha Havana sendromu görüldü. CNN ve New York Times; Burns’ün, bu durumu öğrenince ‘çok öfkelendiğini’ yazarken, ajanın hastaneye yatırıldığı kaydedildi. ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in geçen ayki Asya ziyareti de benzer vakalar nedeniyle aksamıştı.

HAVANA SENDROMU NEDİR?

Havana sendromunun kaynağı bilinmiyor ancak maruz kalan kişilerin diplomatlar ve ajanlar olması, bir tür silah kullanıldığı şüphelerini doğuruyor. Ses dalgalarını kullanan bir silaha ya da böcekler aracılığıyla biyolojik saldırı yapıldığına dair iddialar ortaya atılsa da bunların hiçbiri kanıtlanmadı. Yapılan sağlık taramalarında, Havana sendromu görülen kişilerin beyninde normalden daha az gri madde bulunduğu tespit edildi.







