Gizemli hastalık paniği! 4 ABD’li diplomatta görüldü

ABD basının yer alan ve isimsiz kaynaklara dayandırılan haberlerde, ABD’nin Avrupa’daki misyonlarında görevli olan toplam 4 diplomatta gizemli hastalık olarak bilinen Havana Sendromu belirtileri görüldüğü ifade edildi. Haberde, söz konusu 3 diplomatın İsviçre’nin Cenevre kentinde, 1 diplomatın ise Fransa’nın başkenti Paris’te olduğu aktarılırken, Cenevre’deki diplomatlardan en az 1’inin tedavi edilmek üzere ABD'ye tahliye edildiği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından söz konusu haberlere ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İlk olarak 2016'da Küba'da ve daha sonra farklı ülkelerde görevli ABD'li diplomat ve personellerde gizemli hastalık olarak adlandırılan Havana Sendromu tespit edilmişti. Havana Sendromuna yakalananların kulaklarında ağrı veren şiddetli bir ses, yorgunluk ve baş dönmesi görülürken, hastalık beyin hasarına da yol açabiliyor. Hastalığın kaynağı henüz bilinmezken, bir tür silah olabileceği de düşünülüyor.

Havana Sendromunun bugüne kadar yaklaşık 200 kişide görüldüğü tahmin edilirken, hastalığın görüldüğü kişilerde bazı belirtilerin aylarca sürdüğü ve sendromdan etkilenenlerden yarısından fazlasının ise ABD Merkezi İstihbarat Dairesi (CIA) çalışanı olduğu düşünülüyor.

WASHINGTON (İHA)



