ABD’nin Viyana’da görevli diplomatlarından en az 20’sinde açıklanamayan bir sağlık sorunu baş gösterdi. Bu vakalar, ABD’nin 2016’da Küba’nın başkenti Havana’daki büyükelçiliğinde patlak veren gizemli hastalığa benzer belirtiler taşıyor. Zira, Küba’daki ABD’li ve Kanadalı diplomatlar ile ailelerinde sorun kulak çınlamasıyla başlamıştı. Baş dönmesi, denge kaybı, işitme zayıflığı, anksiyete, titreme ve çevredekilerin duymadığı sesler duyma gibi belirtiler gösteren hastalığın nedeni halen açıklanamadı.

BEYİNDE HASAR

Ancak bu hastalığın bazı diplomatlarda felce varan ciddi sorunlara yol açtığı biliniyor. Beyin hasarına da sebep olan yaralanmaların, mikrodalga veya radyo dalgaları kullanan bir silah ya da böcekler aracılığıyla yapılan bir biyolojik saldırı sonucu yaşandığı düşünülüyor. Avusturya’nın başkenti Viyana’daki kendini iyi hissetmeyen diplomatları Amerikan İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve Savunma Bakanlığı (Pentagon) doktorları incelemeye aldı. CIA Direktörü William Burns, bu gelişmeyi bir tür ‘saldırı’ olarak nitelendirdi.

New Yorker dergisinde haber bu çizimle yer aldı.

Soğuk Savaş’ta stratejik önem kazanan Viyana’da Birleşmiş Milletler’in dört büyük merkez ofisinden biri yer alıyor. Bu nedenle kentte ABD’li ve Rus temsilci ve casusların oranı yoğun.

Gizemli hastalıktan şimdiye kadar 50’si CIA personeli 130 ABD’li etkilenmişti.