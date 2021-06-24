Gizli aşk ortaya çıktı! Eski sevgilisi ile eski asistanı birlikte

Ajda Pekkan (75) ile Bülent Çavuşoğlu’nun (53) 2012’de başlayan aşkı Şubat 2020’de bitti. Çavuşoğlu’nun Pekkan’ın ekibinden sarışın bir kadınla yakınlaştığı ve ayrılığa bu ihanetin neden olduğu iddia edildi. Bu kişinin; şarkıcının eski asistanı Etel Sason olduğu da konuşulanlar arasındaydı. Hatta Çavuşoğlu ve Sason’un adı 2016’da da aşk dedikodularına karışmıştı.

İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİLER

Bülent Çavuşoğlu ve Etel Sason önceki gün Bodrum’da ilk kez birlikte görüntülendi. Gündoğan’daki Mare Deluxe’de yer alan Danış Beach’teydiler. 2014 yılında Süperstar’ın işine son verdiği Sason ile birlikte güneşlenen Çavuşoğlu’nun temkinli halleri ve sürekli etrafına bakması dikkat çekti. Etel Sason ise rahat tavırlarıyla güneşin tadını çıkardı. Küçük bir not: Bülent Çavuşoğlu, Tuğçe Eyilik’ten Ajda Pekkan uğruna 2014’te boşanmıştı.