Gizli corona virüs projesi

Uzun süredir dünyadan gizli bir şekilde çalışmalarını yürüten ekibin, ABD Hükümeti ile dev ilaç şirketleri gibi salgınla mücadelede yer alan unsurlar arasındaki bağ olduğu kaydedildi. Haberlerde; ‘salgını durduracak bilim insanları’ olarak tanımlanan ekibin çalışmaları; 2. Dünya Savaşı sırasında gizlice yürütülen ve atom bombasının geliştirildiği Manhattan Projesi’ne benzetildi. Ekibi, milyarder iş insanlarının maddi olarak desteklediği belirtildi. Nobel Ödüllü Biyolog Michael Rosbash’un ekipteki meslektaşlarını “Aralarındaki en az yetkin olan benim” sözleriyle nitelediği kaydedildi.