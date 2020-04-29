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Dünya Gizli corona virüs projesi

Gizli corona virüs projesi

Dünya

Gizli corona virüs projesi

ABD basını aralarında Nobel ödüllü isimlerin bulunduğu dünyanın önde gelen 12 bilim insanının corona virüs tedavisi ve aşısı gibi çalışmalara dair araştırma ve tavsiyeler için bir araya geldiğini yazdı.

29 Nisan 2020, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
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Uzun süredir dünyadan gizli bir şekilde çalışmalarını yürüten ekibin, ABD Hükümeti ile dev ilaç şirketleri gibi salgınla mücadelede yer alan unsurlar arasındaki bağ olduğu kaydedildi. Haberlerde; ‘salgını durduracak bilim insanları’ olarak tanımlanan ekibin çalışmaları; 2. Dünya Savaşı sırasında gizlice yürütülen ve atom bombasının geliştirildiği Manhattan Projesi’ne benzetildi. Ekibi, milyarder iş insanlarının maddi olarak desteklediği belirtildi. Nobel Ödüllü Biyolog Michael Rosbash’un ekipteki meslektaşlarını “Aralarındaki en az yetkin olan benim” sözleriyle nitelediği kaydedildi.

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