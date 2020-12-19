'Gizli Dolap' ile değişik bir alışveriş deneyimi

Günümüzde, her yaş grubundan insanın pek çok alandaki ihtiyaçlarını internet alışverişi ile giderdiğini belirten Gizli Dolap markasının sahibi Ayşem Kalyoncu, online ikinci el pazarının salgından en az etkilenen sektörlerin başında geldiğine dikkat çekti. Kalyoncu, internetle birlikte alıcının satıcıya kolay ulaştığını ve tüketicilerin sahip olduğu ikinci el eşyayı kolayca ve makul fiyatlara alıp satabileceğini fark etmesinin bu alana talebi artırdığını söyledi.

YENİ DÜNYANIN GERÇEĞİ

Salgından korunmak için alınan önlemler birçok sektörü durma noktasına getirirken, özellikle ikinci el ürün sektörünün tüm dünyada arttığını belirten Kalyoncu, “İkinci el ürünlere ilgi son yıllardaki ‘vintage’ kavramıyla hızla arttı. Modada geçmişe dönüşün ne kadar sık yaşandığından bahsetmemize bile gerek yok.

Vintage, modası beklenmeyen bir ilgi ile hayatlarımıza girmiş durumda. Özellikle modanın hızla tüketilebilir değil, zamansız olabileceğini fark ettiren bu akım, kaynakların doğru tüketilmesi ve olabildiğince uzun süre kullanılması açısından son derece önemli” dedi.

NEDEN İKİNCİ EL?

Kalyoncu sözlerini şöyle sürdürdü: “İkinci el hızla büyüyen bir pazar haline geldi. Bir yandan da hızla küçülmek, minimalleşmek, azalmak isteyen insanlar ve aileler var. Yıllarca gizli gizli dolaplarda bekleyen ürünleri elden çıkarmanın ve yeniden kullanılabilir olduğunu görmenin kişiler için mutluluğu paha biçilemez.

HİKAYE BÖYLE BAŞLADI

Aslına bakarsanız Gizli Dolap bu şekilde yola çıktı. Dolaplarda yıllarca bekleyen kıyafetlerin, ayakkabıların, çantaların değerlendirilmesi ilk amacımızdı. Hem alanın hem satanın mutlu olacağı bir platform yaratmak istedik. Lüks ürünleri uygun fiyata alan tüketicinin de, kullanmadığı eşyaları satanların da kazandığı bir sistem yarattık.

İkinci el marka ürünlerle tüketiciyi buluşturan ticaret sitesini açmamızın ardından, gördüğümüz ilgi üzerine ve görerek alışveriş yapmak isteyenler için bir yıl önce ilk mağazamızı İstanbul’da açtık. Geçen ekim ayında ise Alaçatı’daki mağazamıza taşındık. Bizi, alıcıyla satıcıyı buluşturan bir aracı gibi düşünebilirsiniz. Artık insanların dört mevsim yaşadığı Alaçatı’daki mağazamızda farklı bir moda deneyimi yaşatıyoruz”.

YENİ NESİL HESAPLI ALIŞVERİŞİN ADRESİ

“Özellikle kadınlar alışveriş yapmayı ve modayı çok seviyor. Benim de evimde giymediğim, üzerlerinde etiketleri bulunan kıyafetlerimin olduğu bir dolap vardı. Ev sakinleri her geçen gün yenisini aldığım kıyafetlere laf etmesin diye aldıklarımı o dolaba koyar, saklardım.

Zamanla çevremdeki pek çok kadının da aynı şeyi yaptığını duydum ve gördüm. Gizli Dolap ile dolaplarda gizli kalanları gün ışığıyla buluşturan yeni nesil bir alışveriş sistemi yarattık. Şu an yeni yıla özel online alışverişlerde sepette yüzde 40 indirimimiz var. Bu gizli evreni keşfetmek için herkesi bekliyoruz” diyen Ayşem Kalyoncu, Gizli Dolap’ın dünyaca ünlü markalara uygun fiyata ulaşmanın adresi olduğunu söyledi.