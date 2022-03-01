Gizli odada 70 yıllık aşk!

ABD’nin Virginia eyaletinde yaşayan Anna Prillaman, müstakil evinde daha önce hiç fark etmediği bir panele rastladı. Aslında bu panel bir kapıydı. Bu kapıyı itince tavan arasında bir odaya çıkan gizli bir oda olduğunu anladı. Bu odada iki koli mektup buldu. Hepsi el yazısıyla yazılmıştı. Betty Sue isimli bir kadın ile Vance isimli bir erkek arasında geçen mektuplardaki hatasız gramer ve imla kullanımını görünce şaşkınlıkla birlikte hayranlığı arttı. Sosyal medyada, mektuplardan bölümler paylaşıp tanıyanların kendisine ulaşmasını istedi.

TORUNU ULAŞTI

Bir mektupta, Vance, “Selam tatlım. Benim bebeğim ne yapıyor? Senden uzaktayken sana her şeyi anlatmak için doğru kelimeler seçmeyi başarıyorum. Ama seninleyken tek düşünebildiğim, seni sevdiğim. Vance” yazıyordu. Görenlerin de etkilendiği bu mektubun hızla yayılmasıyla sahipleri bulundu. Yaklaşık 5 bin kilometre uzaktaki Oregon eyaletinde oturan Dalton Long (30), mektupların büyükanne ve büyükbabasına ait olduğunu söyledi. Long, o evde büyüdüğünü ama sonra taşındıklarını, mektuplara hiç denk gelmediğini anlattı. 50 yıldır evli olan Betty ve Vance’a ait mektupları Long’un annesi teslim aldı.

Dalton Long, büyükanne ve büyükbabasının aşk mektuplarından sosyal medya sayesinde haberdar oldu.





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