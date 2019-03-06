Glasgow Üniversitesi şüpheli paket nedeniyle boşaltıldı İskoçya'daki Glasgow Üniversitesi şüpheli paket nedeniyle boşaltıldı. Polis tarafından yapılan incelemenin ardından, paketten 'promosyon ürünleri' çıktığı ve içeriğinin bir herhangi bir tehdit oluşturmadığı bildirildi