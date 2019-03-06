Glasgow Üniversitesi şüpheli paket nedeniyle boşaltıldı
İskoçya'daki Glasgow Üniversitesi şüpheli paket nedeniyle boşaltıldı. Polis tarafından yapılan incelemenin ardından, paketten 'promosyon ürünleri' çıktığı ve içeriğinin bir herhangi bir tehdit oluşturmadığı bildirildi
İskoçya’daki Glasgow Üniversitesindeki bazı binalar şüpheli paket nedeniyle boşaltıldı.
Üniversiteden yapılan açıklamada, İskoçya polisinin talebi üzerine, üniversite kampüsündeki bazı binaların şüpheli paket nedeniyle boşaltıldığı, polisin gerekli güvenlik önlemleri aldığı bildirildi.
Üniversite kampüsünün bulunduğu bahçe ve üniversiteye çıkan ana yolların da polis kordonuna alındığı ifade edildi.
TEHLİKELİ BİR MADDEYE RASTLANMADI
Polis tarafından yapılan incelemenin ardından, paketten 'promosyon ürünleri' çıktığı ve içeriğinin bir herhangi bir tehdit oluşturmadığı bildirildi