Sıcak havayı seven ve bolca çiçek açan balkon ve bahçe bitkilerinden birisi de glayör çiçeğidir. Birçok kişi "glayör çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır?" merak ediyor. Glayör çiçeği hakkında bilinmesi gerekenler...

GLAYÖR ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Glayör çiçeğinin ekim işlemi için tohumlar olgunlaştıktan sonra, bahçeye veya saksı içerisinde, 1 cm toprak altına gömülerek ekim işlemi gerçekleştirilir. Ekim sonrası düzenli sulama yapılarak, 12 hafta çimlenme görülür. Bu süreç zaman zaman 4 yıl almaktadır. Tohumların çimlenmesi için çok uzun zaman bekleneceğinden dolayı, saksıda soğanı ile yetiştirmek çok daha pratiktir.

Glayör çiçeği bakımı, çiçeğin gelişiminde büyük bir unsuru oluşturmaktadır. Bitki bol güneşi sever bu sebeple güneş ışığı almasının sağlanması önemlidir. Düzenli sulama isteyen bir çiçektir. Esintiden hoşlanan bir bitkidir. Bu sebeple esintili ortamda iyi güneş aşığı da alıyorsa çok kaliteli çiçekler açar. Bu bitki için gübrelenmiş toprak önemlidir. Bunun haricinde çok toprak seçmeyen bir bitkidir.

Bu çiçek eğer saksıda yetiştiriliyorsa en az 40 cm çaplı ve bir o kadar da derin olan, drenaj deliğine sahip saksıların tercih edilmesi önemlidir. Bu kapsamda saksının altına iyi drenaj sağlaması için çakıl taşları konulması büyük fayda sağlayacaktır.

Glayör çiçeğin gelişiminde sulamanın büyük bir önemi bulunmaktadır. Bu bitkinin sulaması yapılırken toprağını kuru bırakmayacak şekilde, yağmurlama şeklinde sulama işleminin gerçekleştirilmesi gerekir. Bitkinin sulanmasında düzenli yapılan sulama oldukça önemli bir yarar sağlar.

GLAYÖR ÇİÇEĞİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Glayör çiçeğini saksıda yahut saksıda yetiştirilmesi mümkündür.

Sıcak yaz aylarında aşırı sıcaklara dayanarak, canlılığını koruyabilen bir yapıya sahiptir.

Bitkinin yeşil başak kısmında, kırmızı, turuncu ve sarı gibi pastel renklere sahip olan çiçek açar.

Uzun yapılı bir çiçektir.

Yetiştirmesi çok zahmetli olan bir çiçek türü olmasının yanı sıra bulunduğu ortama güzel bir manzara kazandırır.

Bitki aşağıdan yukarıya doğru uzayarak çıkan bir yapıya sahiptir.

Soğanlı yapıya sahip kökleri bulunur.

Balkon ve bahçelerde rahatlıkla yetiştirilebilen süs bitkilerinden biridir.

Kış aylarında uyku dönemine giren ve yaz aylarında ise uyanışa geçerek çiçek açan bir bitkidir.

GLAYÖR ÇİÇEĞİNİN HİKAYESİ NEDİR?

Glayör çiçeğinin bir hikayesi yoktur.