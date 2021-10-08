Erzurum yöresinde kolay bulgur köftesi olarak da bilinen gliko tarifi, evde kolayca yapabileceğiniz şahane bir lezzet. Peki, gliko nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız gliko tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler, püf noktası...

GLİKO TARİFİ

Gliko malzemeler

1 su bardağı köftelik bulgur

1 çay bardağı un

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı tuz

2 su bardağı kaynamış su

Üzeri için;

1 kase yoğurt

3 yemek kaşığı tere yağı

Pul biber

Sarımsak

GLİKO NASIL YAPILIŞI

Bir tencerenin içine köftelik bulguru koyuyoruz. Daha sonra köftelik bulgurun içerisine kaynatmış olduğumuz suyu ve tuzu ekliyoruz. Malzemeleri ekleyip kısık ateşin üzerinde 5 dakika demlenmeye bırakarak ocaktan aldıktan sonra üzerini örtüyle sarıp 10 dakika bekletiyoruz. Bu işlemler bittikten sonra derin bir kabın içine bulguru alıp un ve yumurtayı ilave ediyoruz. İlave ettikten sonra 5-10 dakika malzemelerin özdeşleşmesi için yoğurma işlemini gerçekleştiriyoruz. Yoğururken yanımıza bir kase soğuk su alarak her yoğurma işlemi sonrası elimizi suya batırıp devam ediyoruz. Tekrardan dinlenmesi için 5 dakika bekletip, şekil vermeye başlıyoruz. Şekiller verildikten sonra tencerenin içerisine kaynaması için su koyup, tuz ekliyoruz. Su kaynadıktan sonra şekil verdiğiniz köfteleri içerisine atarak 5 dakika pişiriyoruz. Daha sonra sunum yapacağınız kabın içerisine çıkarıyoruz. Köftelerin üzerine sarımsaklı ya da sarımsaksız yoğurdumuzu hazırlayıp döküyoruz. Son olarak da erittiğimiz tereyağını ve pul biberi kavurup dökerek servis edin.



