Gliserin veya gliserol, şeffaf, viskoz, renksiz, kokusuz, toksik olmayan ve tatlı bir tada sahip sıvı şeklinde gelen bir alkoldür.

Şarabın malolaktik fermantasyonundan, sabunlaştırma reaksiyonundan kaynaklanan, birincil amacı hayvansal veya bitkisel yağlardan sabun yapmak ve bitkisel yağların üretim sırasında transesterifikasyonundan kaynaklanan bir yan üründür.

Gıda gliserini% 100 doğal bir üründür. Genellikle gliserolden gelen yağ asitlerinin endüstriyel bir işlemle ayrıştırıldığı bitkisel yağdan (kolza tohumu, hurma, mısır, soya vb.) elde edilir.

Gliserin ne işe yarar?

Nemlendirici olarak, preparatların çok çabuk kurumasını önler ve pürüzsüzlüklerini iyileştirir. Aynı zamanda gıdanın korunmasının uzatılmasını da mümkün kılar.

Bir çözücü ve aroma taşıyıcı olarak kullanılır. Gliserol, genellikle gıda aromalarında katkı maddesi olarak kullanılır. Bir emülgatör olarak. Gliserin, örneğin su ve yağ emülsiyonlarının stabilize edilmesini mümkün kılar. Her oranda su ve alkol ile karışabilir, sıcak ve soğuk olarak karışır.

Bir donma önleyici ürün olarak kullanılır. Dondurmaya gliserin eklenmesi, yağın soğukta sertleşmesini engeller. Dondurmanın kremalılığını korumasını sağlar.

Gliserol genellikle fırınlamada sertleşmiş şeker hamurunu yumuşatmak, sırlara daha fazla parlaklık vermek veya kraliyet dondurmasını daha "elastik" hale getirmek için kullanılır. Aynı zamanda çikolata veya ev yapımı şeker hamurunun modellemesinde de kullanılır.

19. yüzyılın sonunda keşfedilen gliserin, yağdan sabun yapmayı mümkün kılan bir süreç olan sabunlaşmadan gelir. Başlangıçta hayvansal yağdan elde edildi. Esas olarak mum yapmak için kullanılıyordu. Keşfedildiği günden bu yana, gliserinin erdemleri artık kanıtlanacak değil. Çeşitli endüstrilerde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Ağırlığının birkaç katı suda tutma özelliğine sahiptir, bu da onu temel bir nemlendirici yapar. Pek çok kozmetik ve farmasötik ürün, sabun, tıraş köpüğü, diş macunu, ağız gargaraları, saç bakımı ve cilt bakım kremleri gibi çok çeşitli ürünlerde hassas bir şekilde dozlanmış gliserin içerir.

Nemlendiriciler, cildin nemlenmesini iyileştirmek için birlikte çalışan yumuşatıcı, nemlendirici ve tıkayıcı aktif bileşenlerden oluşur. Gliserin, bu nitelikleri birleştirir ve başarısız olduklarında doğal cilt lipidlerinin işlevlerini zayıflatır. Son olarak epidermis üzerinde nem kaybını sınırlayan tıkayıcı bir film (bariyer) oluşturarak hidrasyonun devamlılığını sağlar.

En zorlu koşullarda bile kuru cildi rahatlatmaya ve onarmaya yardımcı olan ultra konsantre gliserin formülü. Klinik olarak kanıtlanmıştır, hızlı bir kuru cilt tedavisine izin verir ve 7 gün korur.

Narin çamaşırları, yünleri yıkamak ve kumaşı daha yumuşak ve esnek hale getirmek için bir miktar bitkisel gliserin kullanabilirsiniz. Gliserin lifleri gevşetecektir, bu nedenle örneğin yıkama suyunuza birkaç damla gliserin eklerseniz, sert veya keçeli yün kazağınız tekrar yumuşak ve esnek hale gelecektir.

Çay, şarap, kırmızı meyve, ruj, küf veya mürekkep lekesi üzerine bir damla saf gliserin dökün (deri üzerinde bile). Bir saat beklettikten sonra normal yıkayın.

Temiz bir bezi 1 litre suya bir çay kaşığı gliserinle ıslatın. Ardından temiz musluklarınızı ovalayın veya dış pencereleri veya duşun pencerelerini temizleyin. İyi bir temizleyicidir.

Sentetik gliserin, petrol türevlerinden elde edilir. Bu nedenle ekolojik etkisi önemsiz değildir ve bitki kaynaklı doğal gliserin içeren ürünleri tercih etmek daha iyidir.

Bunun için seçtiğiniz markalar hakkında bilgi edinin ve sertifikalı veya ekolojik etiketli ürünleri tercih edin.



