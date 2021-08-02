Türkiye Global Call ne demek? Global Call ne anlama geliyor, Türkçesi nedir?

Global Call ne demek? Global Call ne anlama geliyor, Türkçesi nedir?

Türkiye

Global Call ne demek? Global Call ne anlama geliyor, Türkçesi nedir?

Global Call paylaşımı, özellikle sosyal medya platformu Instagram’da milyonlarca kişinin sayfasında yer aldı. Günlerdir devam eden orman yangınlarının ardından çığ gibi büyüyen paylaşımların ardından pek çok kişi, Global Call ne demek? Global Call ne anlama geliyor, Türkçesi nedir? araştırması yapmaya başladı.

02 Ağustos 2021, Pazartesi 10:33 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

*Türkiye’nin pek çok bölgesinde eş zamanlı çıkan orman yangınlarının söndürülmesi için büyük bir çaba sarf ediliyor. Diğer yandan sosyal medyada da Global Call akımı başladı. Orman yangınlarına dikkat çekmeyi amaçlayan paylaşımlarda Global Call terimi kullanılıyor. İşte Global Call hakkında merak edilenler…

GLOBAL CALL NE DEMEK?

Global Call tahmin edileceği gibi İngilizce bir terim. “Global”, kelimesi, “küresel” veya “dünya çapında” anlamını taşıyor. “Call” kelimesi ise, “çağrı”, “davet” anlamlına geliyor.



GLOBAL CALL NE ANLAMA GELİYOR, TÜRKÇESİ NEDİR?

1 Ağustos Pazar akşam saatlerinden itibaren gündeme gelen “Global Call” terimi Türkçe’de “Küresel çağrı” anlamına geliyor.


Yazarlarımızdan
Banu Şen
Siz Çeşme'yi sadece turizm cenneti mi bilirdiniz? Çeşme'den artık sakız damlıyor
Banu Şen
Hakan Çelik
Bunları asla yapmayın
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Sath-ı müdafaa
Rauf Tamer
Şirin Sever
Felaket içinde felaket yaşamak bizimkisi…
Şirin Sever
Murat Gülderen
Teknoloji devlerinin CEO'larından altın öneriler
Murat Gülderen
Murat Çelik
Aşı karşıtları buna ne diyecek?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Tanju Özcan vakası
Oral Çalışlar
Erkut Can
Genç Afganlar nereye geliyor?
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Hem yangınla hem de asılsız ihbarlar ile mücadele ediyorlar!