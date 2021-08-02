*Türkiye’nin pek çok bölgesinde eş zamanlı çıkan orman yangınlarının söndürülmesi için büyük bir çaba sarf ediliyor. Diğer yandan sosyal medyada da Global Call akımı başladı. Orman yangınlarına dikkat çekmeyi amaçlayan paylaşımlarda Global Call terimi kullanılıyor. İşte Global Call hakkında merak edilenler…

GLOBAL CALL NE DEMEK?

Global Call tahmin edileceği gibi İngilizce bir terim. “Global”, kelimesi, “küresel” veya “dünya çapında” anlamını taşıyor. “Call” kelimesi ise, “çağrı”, “davet” anlamlına geliyor.









GLOBAL CALL NE ANLAMA GELİYOR, TÜRKÇESİ NEDİR?

1 Ağustos Pazar akşam saatlerinden itibaren gündeme gelen “Global Call” terimi Türkçe’de “Küresel çağrı” anlamına geliyor.



