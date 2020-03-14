Kültür & Sanat Gloria Gaynor'dan koronavirüse karşı el yıkama akımı

Gloria Gaynor'dan koronavirüse karşı el yıkama akımı

Kültür & Sanat

Gloria Gaynor'dan koronavirüse karşı el yıkama akımı

ABD’li şarkıcı Gloria Gaynor, koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı, ünlü şarkısı 'I Will Survive' (Hayatta Kalacağım) eşliğinde elini yıkarken çektiği görüntüleri paylaşarak, sosyal medyada yeni bir akım başlattı.

14 Mart 2020, Cumartesi 12:03 Son Güncelleme:
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Dünyaca ünlü şarkıcı Gloria Gaynor, 1978 yılında yayınlanan ve hit olan şarkısı 'I Will Survive' (Hayatta Kalacağım) eşiliğinde, koronavirüse karşı lavaboda ellerini yıkadığı kısa görüntüyü sosyal medyadan paylaştı. Kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenen görüntüler, yeni bir akıma dönüştü. ‘I Will Survive Challenge’ adı altında kullanıcılar da Gaynor gibi, aynı şarkı eşliğnide ellerini yıkadığı görüntüleri sosyal medyadan paylaşmaya başladı. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) koronavirüsle savaşmak için yayınladığı koruyucu önlemlerin ilk sırasında mümkün olduğunca sık ellerin yıkanması bulunuyor.


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