Salçalı yuvarlama çorbası olarak da bilinen glorik çorbası tarifi, kış aylarının vazgeçilmezi bir lezzet. Peki, glorik çorbası nasıl yapıılr? Tadına doyamayacağınız glorik çorbası tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

GLORİK ÇORBASI TARİFİ

Glorik çorbası malzemeler

Yarım kg yağsız dana kıyma

2 domates

250 gram köftelik bulgur

4 yemek kaşığı domates salçası

1 su bardağı nohut

1 tatlı kaşığı limon tuzu

1 yemek kaşığı pulbiber

Bir tutam tuz

GLORİK ÇORBASI YAPILIŞI

Kıymayı akşamdan tuzlayın ve yoğurup derin bir kaba alın.

Kıymaya bulguru ekleyip yoğurun.

Ardından nohut büyüklüğünde parçalar alarak minik köfteler hazırlayın.

Domatesi kabuklarını soyarak rendeleyin ya da kışlık domates soslarından kullanın.

Daha sonra salça ekleyip karıştırın ve sıcak suyla baharatları ekleyip kaynamaya bırakın.

Son olarak ıslanmış nohutları da ekledikten sonra 20 dakika kadar kaynatın.

Bu sürenin ardından köfteleri de ilave ederek on dakika daha kaynatın.

Glorik çorbasını derin çorba kasesinde sıcak servis edin.



