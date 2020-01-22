Glovo, Türkiye’deki operasyonlarını durdurma kararı aldı

Onur Binay/posta.com.tr

Glovo, global liderlik pozisyonunu konsolide etme ve kaynaklarını kısa vadede karlılığa erişebileceği bölgelere kaydırma stratejisini gerçekleştirme amacıyla Türkiye'nin de aralarında yer aldığı 4 ülkeden çıkma kararı aldı.

Glovo kurucu ortağı ve CEO’su Oscar Pierre, "Bu dört pazardan çıkış yapmamız; Güneybatı & Doğu Avrupa, Latin Amerika ve Sahra Altı Afrika bölgelerinde liderliğimizi güçlendirmemizi ve en geç 2021 başında ulaşmak istediğimiz kârlılık hedefimize ulaşmamızı sağlayacak" dedi.

Uygulama önümüzdeki birkaç hafta boyunca Türkiye, Mısır, Uruguay ve Porto Riko pazarlarında aktif kalmaya devam edecek. Bu geçiş sürecinde Glovo; kuryelerine, müşterilerine ve iş ortaklarına destek olmaya devam edecek.

Glovo’nun kullanıcılarına gönderdiği mail ise şu şekilde:



