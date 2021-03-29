Gluten buğday, arpa ve çavdar içerisinde bulunan yararlı bir proteindir. Makarna, beyaz ekmek ve tatlı gibi pek çok ürünlerde gluten yüksek miktarda bulunmaktadır. Arpa ve bulgur ise lif ve vitamin açısından zengin olan kepekli tahıllar arasında yer alır. Tahıllar yüksek oranda lif içerdiği için bağırsak sağlığını korumaktadır.

Gluten Diyeti Listesi: Gluten Diyeti Nasıl Yapılır?

Yulaf ve tam tahıl ürünleri büyü bir lif kaynağı olduğu için bağırsak sağlığını korumaktadır. Bağırsakların sağlıklı çalışmasını sağlayan bu ürünler dengeli bir şekilde tüketilmelidir. Gluten diyetinde özellikle yulaf ve chia tohumu karışık kuru meyveler ile karıştırılarak tüketilebilir. Önemli bir gluten kaynağı olan kinoa da belli başlı besinler ile birlikte tüketilebilir.

Renkli biber, ıspanak, soğan sotelenirken içerisine kinoa eklenmesi de gerekir. Bu karışım bir öğün olarak tüketilebilir. Paketlenmiş pek çok ürün eser inorganik arsenik içermektedir. Ayrıca günlük tahıl ihtiyacını karşılamak için mısır ve kinoa ile yapılan makarnalar da tüketilebilir. Tam buğday unlarının yanı sıra Hindistan cevizi ve badem unu da alternatif olarak tüketilebilir.

Gluten diyeti listesi şu şekildedir;

Kahvaltı: Kinoa ile yapılan kuru meyve salatası, buharda pişmiş çiğ sebze, beyaz peynir, 2 adet kuru erik

Öğle Yemeği: Izgara balık, roka salatası, mısır ekmeği

Akşam Yemeği: Tavuk sote, pirinçli yayla çorbası, mevsim salatası, kahverengi pirinçten yapılan pilav

1 Haftada Kaç Kilo Verilir?

Son yılların popüler diyeti olan gluten diyeti ile birlikte hızlı kilo vermek mümkün. Özellikle de sağlıklı ve fit bir görünüme sahip olmak isteyen kişiler doğru besinleri tüketerek kolay bir şekilde kilo verebilirler. Düzenli bir şekilde uygulanan gluten diyetinde 1 haftada yaklaşık 5 ile 8 kilo arasında vermek mümkündür.

Kişinin vücut yapısına ve bünyesine göre kilo verme hızı artış da gösterebilir. Bu diyette özellikle kavrulmuş nohut tercih edilmelidir. Kavrulmuş nohudun içerisinde yüksek oranda lif ve protein bulunmaktadır. Doktorun tavsiyesi ile gluten diyeti uygulanmalıdır. Buna göre sağlıklı besinler tercih edilmelidir. Gluten diyeti içerisinde gluten olmayan besinlerin tüketilmesinden oluşur. Bu nedenle kek ve tatlı gibi besinlerin tüketimi de azaltılmalıdır.

Gluten Diyeti İle İlgili Merak Edilenler

Gluten diyeti yaparken diyet listesine sadık kalınması gerekir. Bunun yanı sıra dikkat ile uyulan bu diyet sonrasında hızla kilo verilir. Gluten diyetinde önemli olan belirlenen ölçülerde besin tüketmektir. Yetersiz beslenme sonucunda depresyon ve anemi gibi pek çok hastalık ortaya çıkabilir. Bu nedenle beslenme düzenine çok dikkat edilmelidir. Çünkü bu hastalıklar ince bağırsak astarına zarar verebilir. Dolayısı ile yenilen her besin sağlık için çok önem taşır. Kurabiye ve kek gibi rafine undan elde edilen tüm ürünler boş kalori kaynağıdır. Bunlar da gluten olup olmadığına bakılmadan az tüketilmesi gerekir.

Bu besinler yerine meyve ve sebzeler doğru bir şekilde tüketilmelidir. Ayrıca protein ağırlıklı bir beslenme tarzına sahip olmak da ön planda olmalıdır. Gluten diyeti zayıflamak isteyen kişiler tarafından doğru bir şekilde uygulanmalıdır. Bu sayede kısa bir sürede yüksek kilolar verilebilir. Günümüzde ise pek çok insan gluten diyetini uygulayarak rahat bir şekilde kilo verebiliyorlar. Gluten diyeti özellikle çölyak hastalığının azalmasını da sağlıyor.