Şişkinlik problemi yaşadığı için glütensiz beslenmeye özen gösterenlerin favori tariflerinden birisi de glütensiz kurabiye tarifi. Sevdiklerinize hazırlamak için glütensiz kurabiye tarifi arıyor ya da glütensiz kurabiye nasıl yapılır öğrenmek mi istiyorsunuz? Glütensiz kurabiye tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

GLÜTENSİZ KURABİYE TARİFİ

Glütensiz kurabiye malzemeleri

1 su bardağı + 2 yemek kaşığı glütensiz un

2 yemek kaşığı tereyağı (oda sıcaklığında)

1 yemek kaşığı toz şeker

1,5 çay kaşığı tuz

2-3 çay kaşığı çörek otu

Glütensiz kurabiye yapılışı

İlk olarak şeker ve oda sıcaklığındaki tereyağı, krema kıvamı alana kadar mikserle çırpılır. İçine un ve tuz eklenerek elle yoğurulur. Ele yapışmayan bir hamur elde edilince içine çörek otu eklenir ve biraz daha yoğurulur. Pürüzsüz, ele yapışmayan bir hamur olduğunda merdaneyle ne kalın ne de çok ince olmayacak şekilde açılır. İster bardakla isterseniz de kurabiye kalıplarıyla kesilir. Şekil verilen kurabiyeler fırın tepsisine dizilir. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında ara ara kontrol edilerek yaklaşık 10 dakika pişirilir.



