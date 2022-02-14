Glutensiz unlar hangileri?
Birçok kişide görülen çölyak hastalığının baş nedeni glutenli gıdalar tüketmek. Gluten alerjisi fark edildikten sonra hızlıca bir araştırma yapılır ve artık hangi besin kaynakları kullanılması gerektiği konusunda fikir elde edilmeye çalışılır. Evinizde yapacağınız bütün yemekler, hamur işleri veya tatlılarda kullanabileceğiniz ve gluten içermeyen birçok un var. Peki, glutensiz unlar hangileri? Rahatlıkla kullanabileceğiniz glutensiz unlar...
14 Şubat 2022, Pazartesi 10:39 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Glütensiz unlara badem unu, kinoa unu, Hindistan cevizi unu, nohut unu, keçiboynuzu unu, karabuğday unu, esmer pirinç unu, mısır unu, sertifikalı glutensiz yulaf unu örnek verilebilir.
Badem unu: Karbonhidrat oranı düşüktür, yüksek lif içeriğine sahiptir. Pişirme işleminde çok fazla kabarmadığı için kurabiye ve kraker tarifleri için uygundur.
Kinoa unu: Yüksek miktarda protein, vitamin, mineral, lif içerir. Kabarma özelliği azdır. Kraker yapımı için tercih edilebilir.
Hindistan cevizi unu: Hafif tatlı bir lezzeti vardır. Protein ve lif açısından zengindir. Kek ve kurabiye yapımı için ideal bir seçenektir.
Keçiboynuzu unu: Tatlı tarifleri için ideal bir undur. Rafine şeker yerine kullanılabilir. Kurabiye, kek, pankek yapımında tercih edilebilir.
Karabuğday unu: Lif, B vitaminleri ve magnezyum açısından zengindir. Ekmek, poğaça tarifleri için ideal bir undur.
Nohut unu: Protein içeriği yüksektir. Beyaz una kıyasla yapışkan bir yapısı vardır. Bu sayede oldukça etkili bir bağlayıcıdır. Ekmek, kek, poğaça yapımı için uygundur.