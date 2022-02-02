Gmail kısa süre sonra arayüz güncellemesi alacak

Sohbet ve Space bölümündeki konuşmaların tek bir ekranda görüntülenmesini sağlayacak yeni güncelleme, ayrıca kullanıcıların dikkatlerini arttırmak için bildirim baloncukları gösterecek. Google’ın Workspace güncellemeleri sayfasında yer alan bilgilere göre yeni değişiklik, 8 Şubat tarihinden itibaren tüm Gmail kullanıcıları için aktif olacak.

Değişiklikten memnun olmayan kullanıcılar Gmail'in ayarlar bölümünden klasik görünüme geri dönebilecek. Yeni tasarımın 2022’nin ikinci çeyreğinde standart haline geleceğini söyleyen Google, Nisan ayından itibaren klasik tasarımı geride bırakmayı planlıyor.