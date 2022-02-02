Bilim & Teknoloji Gmail kısa süre sonra arayüz güncellemesi alacak

Gmail kısa süre sonra arayüz güncellemesi alacak

Bilim & Teknoloji

Gmail kısa süre sonra arayüz güncellemesi alacak

Gmail’e yeni bir tasarım güncellemesi geliyor. Bununla beraber Gmail’deki Chat, Spaces ve Meet uygulamaları arasında kullanıcılar hızlı bir şekilde gezinebilecek. Klasikleşen Gmail arayüzünün sol tarafına ise kısayol simgelerini içeren yeni bir uygulama sütunu eklenecek.

02 Şubat 2022, Çarşamba 10:26 Son Güncelleme:
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Sohbet ve Space bölümündeki konuşmaların tek bir ekranda görüntülenmesini sağlayacak yeni güncelleme, ayrıca kullanıcıların dikkatlerini arttırmak için bildirim baloncukları gösterecek. Google’ın Workspace güncellemeleri sayfasında yer alan bilgilere göre yeni değişiklik, 8 Şubat tarihinden itibaren tüm Gmail kullanıcıları için aktif olacak.

Değişiklikten memnun olmayan kullanıcılar Gmail'in ayarlar bölümünden klasik görünüme geri dönebilecek. Yeni tasarımın 2022’nin ikinci çeyreğinde standart haline geleceğini söyleyen Google, Nisan ayından itibaren klasik tasarımı geride bırakmayı planlıyor.

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