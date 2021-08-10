Gnocchi (Niyokki), makarnasıyla meşhur olan İtalya’nın sevilen yemeklerinden birisi. Deniz ürünleri ile makarnanın birleşiminden oluşan bu eşsiz lezzet Masterchef yarışmasına damga vurdu. Pek çok kişi programın ardından Gnocchi (Niyokki) nedir, nasıl yapılır? araştırması yapmaya başladı….

GNOCCHİ (NİYOKKİ) NEDİR?

Gnocchi (Niyokki) İtalyan mutfağında yer alan bir çeşit makarnadır. En büyük özelliği ise hamurunda bolca haşlanmış patates bulunmasıdır.

GNOCCHİ (NİYOKKİ) NASIL YAPILIR?

Malzemeleri

2 adet küçük boy yumurta sarısı

2 adet büyük boy patates

3 su bardağı un

Sosu için;

3 adet orta boy domates ya da domates püresi

3 çorba kaşığı zeytinyağı

Taze fesleğen

5 diş sarımsak

Yeteri kadar tuz ve karabiber

GNOCCHİ (NİYOKKİ) TARİFİ VE YAPILIŞI