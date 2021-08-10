Gnocchi (Niyokki) nedir, nasıl yapılır? Mastechef Gnocchi tarifi, yapılışı ve malzemeleri
Gnocchi (Niyokki), Türk mutfağında çok bilinmiyor ancak Masterchef Türkiye’de yarışmacılardan istenilen bir yemek olunca pek çok kişi tarafından merak edildi. Peki, Gnocchi (Niyokki) nedir, nasıl yapılır? İşte, Mastechef Gnocchi tarifi, yapılışı ve malzemeleri…
10 Ağustos 2021, Salı 10:08 Son Güncelleme:
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Gnocchi (Niyokki), makarnasıyla meşhur olan İtalya’nın sevilen yemeklerinden birisi. Deniz ürünleri ile makarnanın birleşiminden oluşan bu eşsiz lezzet Masterchef yarışmasına damga vurdu. Pek çok kişi programın ardından Gnocchi (Niyokki) nedir, nasıl yapılır? araştırması yapmaya başladı….
GNOCCHİ (NİYOKKİ) NEDİR?
Gnocchi (Niyokki) İtalyan mutfağında yer alan bir çeşit makarnadır. En büyük özelliği ise hamurunda bolca haşlanmış patates bulunmasıdır.
GNOCCHİ (NİYOKKİ) NASIL YAPILIR?
Malzemeleri
- 2 adet küçük boy yumurta sarısı
- 2 adet büyük boy patates
- 3 su bardağı un
Sosu için;
- 3 adet orta boy domates ya da domates püresi
- 3 çorba kaşığı zeytinyağı
- Taze fesleğen
- 5 diş sarımsak
- Yeteri kadar tuz ve karabiber
GNOCCHİ (NİYOKKİ) TARİFİ VE YAPILIŞI
- İlk olarak patatesleri kabuklarıyla beraber haşlayın. Haşlanan patateslerin kabuklarını soyarak rendeleyin.
- Patatesler soğuduktan sonra serpilmiş un ile birlikte patatesleri bir tezgah üzerine alın, çırpılmış yumurta sarıları ekleyin.
- Yavaş yavaş un ekleyin poğaça hamuru yumuşaklığına gelene kadar gelene kadar hamuru yoğurun ve kıvama gelen hamuru dinlenmeye alın.
- Dinlenen hamuru merdane yardımı yarım santim kalınlığında açın.
- Açılan hamurdan 5 santime yakın şeritler kesin.
- Şeritleri çatal yardımı ile yuvarlak hale getirin.
- Derin bir tencerede su kaynatın ve kaynayan suya tuz ekleyin.
- Hazırladığınız makarnaları kaynar suya atarak haşlayın.
- Makarnalar suyun üzerine çıktığına pişmiş demektir.
- Pişen niyokkileri bir süzgeç yardımıyla suyun içinden alın.
- Sos için domatesleri rendeleyebilir ya da püre haline getirebilirsiniz. Tavada yağ ve sarımsakla birlikte domates püresi ve baharatları karıştırın, kaynadıktan sonra ocaktan alın.
- Sosu isterseniz niyokkilerin içine isterseniz de üstüne ekleyerek servis edebilirsiniz.