Türkiye Göbeğinde çıkan sivilceyi sıktı, omurilik felci oldu! 'Tekerlekli sandalyeyle yaşayacağım'

Göbeğinde çıkan sivilceyi sıktı, omurilik felci oldu! 'Tekerlekli sandalyeyle yaşayacağım'

Türkiye

Göbeğinde çıkan sivilceyi sıktı, omurilik felci oldu! 'Tekerlekli sandalyeyle yaşayacağım'

Ordu'da göbeğinde çıkan sivilceyi sıkan Muhammet Dikici omurilik felci sonrası tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. 2 yıldır tekerlekli sandalyeyle yaşayan Dikici, 'Büyük ihtimalle hayatımın geri kalanını bu şekilde geçireceğim. Vücudumda çıkan sivilceyi patlattıktan 3 gün içinde bu olay başıma geldi.' dedi.

03 Aralık 2021, Cuma 10:23 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Ordu’nun Ünye ilçesinde Muhammet Dikici'nin (30), 2 yıl önce göbeğinde çıkan sivilceyi sıkması sonucu yara olan bölgedeki enfeksiyon, kan yoluyla sinir sistemine bulaştı. Hareketleri kısıtlanan ve yürüme zorluğu çeken Dikici, omurilik felci sonrası tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. Sağlığında engellilerin yaşadığı sorunları göremediğini söyleyen Dikici, "Her birey engelli adayıdır. Lütfen engelimize engel olmayın” dedi.

ENFEKSİYON OLDU

Ünye'ye bağlı Ortayılmazlar Mahallesi’nde 2 yıl önceye kadar sağlıklı yaşam sürdüren Muhammet Dikici’nin hayatı, göbeğinde çıkan sivilce sonucu tamamen değişti. Dikici, çalışmak için gittiği Japonya’da göbeğinde çıkan sivilceyi kendisi sıktı. Dikici’nin göbeğinde yara oluşan bölgedeki Enfeksiyon, kan yoluyla sinir sistemine zarar verdi. Hareketleri kısıtlanan ve yürüme zorluğu çeken Dikici, hastaneye başvurdu. Hastanede yapılan kontrolde Dikici’nin, enfeksiyona bağlı omurilik felci geçirdiği tespit edildi. Ameliyata alınan Dikici, tüm müdahalelere rağmen felç kaldı. Tedavisinin ardından Türkiye’ye gelen Dikici, 2 yıldır tekerlekli sandalyeyle yaşıyor.

'HAYATIMIN GERİ KALANINI BÖYLE GEÇİRECEĞİM'

Göbeğindeki sivilceyi sıktıktan 3 gün sonra hayatının değiştiğini anlatan Muhammet Dikici, Yaklaşık 2 yıl önce yurt dışına çalışmaya gitmiştim. Vücudumda çıkan bir sivilceden dolayı enfeksiyon kaptım. Bu enfeksiyon omuriliğime iltihap olarak biriktirdi. Sinir sistemlerime hasar verdi. Omurilik ameliyatı geçirdim. Şu anda omurilik felciyim. Büyük ihtimalle hayatımın geri kalanını bu şekilde geçireceğim.

3 GÜN SONRA HİS KAYBI YAŞAYARAK FELÇ OLDUM

Vücudumda çıkan sivilceyi patlattıktan 3 gün içinde bu olay başıma geldi. 3 gün sonra his kaybı yaşayarak felç oldum. Tedavisi ise şimdilik yok. Kök hücre çalışmaları var ancak deneme aşamasında” diye konuştu.



Engelli olmadan önce kendisinin de engellilerin sorunlarını çok bilmediğini dile getiren Dikici, “Sağlıklıyken engellilerin yaşadıkları sorunları görmüyorduk ama engelli olduktan sonra insanlar bana çok tuhaf gelmeye başladı. Kaldırımda engelli rampalarının önüne araç bırakanlar, kaldırımlara araç bırakanlar, biz engellilerin hayatını zorlaştırıyor. Bu nedenle insanlar buna dikkat etmeliler” dedi.

İlgili Haberler
Evli çift, terapistin tavsiyesini dinledi, sonu aldatmayla bitti!


Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Aselsan mevzusu
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Muhalefete akıl veren çok olur
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
10 yıl önce/sonra
Rauf Tamer
Şirin Sever
Herkes ürememeli!
Şirin Sever
Hakan Çelik
Fransa’dan Türkiye’ye moral veren haber
Hakan Çelik
Banu Şen
Tarihin sıfır noktasında yükselen Haliliye
Banu Şen
Erkut Can
Kriz sokakta çözülmez
Erkut Can
Murat Gülderen
Hayalleri gerçek yapan uygulamalar
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Cam kapıyı fark etmedi, hastanelik oldu!