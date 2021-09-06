Göbek fıtığı neden olur? Tehlikeli midir?

Karın duvarında bulunan ve bağırsakların karın dışına çıkmasını önleyen fasya adını verdiğimiz destek tabakasının göbek ve çevresinde zayıflaması veya yırtılması sonucu ortaya çıkan rahatsızlıktır.

Göbek fıtığı belirtileri nelerdir?

Göbekte şişlik ve ağrı

Ayakta durmakla,

ıkınmakla,

Öksürmekle artan ve sırt üstü yatmakla kaybolan şişlik

Erken dönem fıtıklarda sadece ağrı

Neden oluşur?

Bağırsakların karın dışına çıkmasını önleyen destek tabakasının zayıflaması veya yırtılması sonucu oluşur. Bu tabakanın zayıflığı doğuşsal ya da zorlayıcı hareketlere (ıkınmak, ağır kaldırmak, öksürmek, zorlayıcı spor) bağlı olabilir.

İlaçla düzelir mi?

Göbek fıtığının ilaçla küçültülmesi, düzeltilmesi, yok edilmesi mümkün değildir. Aksine beklemek fıtığın daha büyük bir hal almasına neden olabilir. Tek tedavi yöntemi ameliyattır. Yeni doğan çocuklarda göbek fıtığının 2.5 yaşına kadar kapanması mümkün olabilmektedir. Bu nedenle yenidoğan göbek fıtıklarında 2,5-3 yaşına kadar doktor kontrolünde olmak kaydıyla beklenebilir.

Tehlikeli midir?

Göbek fıtığının içine giren bağırsaklar veya organlar fıtık kesesi içine sıkışırsa boğulmuş fıtık dediğimiz durum oluşur ve ölümcül riskler oluşturan bağırsak çürümesine kadar giden durumlar oluşabilir.

Ameliyat nasıl yapılır?

Göbek fıtığı ameliyatları açık ve kapalı yöntemlerle yapılabilir. Bazı hastalarımızda klinik durum ve hastanın durumu göz önüne alınarak ameliyatınızda yama kullanılması gerekebilir.

Göbek Fıtığı Ameliyatlarında Kullanılan Yama Nedir?

Fıtığa neden olan ve zayıflayan destek tabakasının sentetik bir malzeme ile desteklenmesi ve bu yamaya karşı vücudun yeni destek tabakası oluşturması prensibine dayanan bir üründür.

Göbek fıtığı ameliyatlarında kullanılan yama ve dikişler önemli midir?

Göbek fıtığı ameliyatlarında kullandığımız yamanın ve bazı dikişlerin vücudunuzda ömür boyu kalacağını düşündüğümüzde kalitesinin ve yapısal özelliklerinin çok önemli olduğu aşikardır. Maalesef bütün sektörlerde olduğu gibi sağlık sektöründe de Çin Malı ürünler piyasada mevcut olup, sağlığınızı tehdit edebilir. Ameliyatınızda kullanılacak malzemenin markasını, yapısını, üretim yerini ve kalitesini ameliyat öncesi hekiminizden öğrenebilirsiniz.

Tekrarlar mı?

Göbek fıtığında uygun ameliyat tekniği, tecrübeli bir cerrah tarafından uygulandığında tekrarlama riski % 1’ in altındadır.

Ameliyat Sonrası Ne Zaman Günlük Hayata Dönülebilir?

Ameliyattan 1 gün sonra günlük aktivitelerinize başlayabilirsiniz.





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