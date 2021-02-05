Türkiye Göbeklitepe yakınlarında gizemli metal blok ekipleri harekete geçirdi

Göbeklitepe yakınlarında gizemli metal blok ekipleri harekete geçirdi

Türkiye

Göbeklitepe yakınlarında gizemli metal blok ekipleri harekete geçirdi

Şanlıurfa Göbeklitepe yakınlarında bir araziye yerleştirilmiş ve üzerinde Göktürk alfabesi ile 'Ay'ı görmek istiyorsan gökyüzüne bak' yazılı bir metal blok bulundu.

05 Şubat 2021, Cuma 15:50 Son Güncelleme:
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Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle ‘tarihin sıfır noktası’ olarak nitelendirilen Göbeklitepe'nin bulunduğu Örencik Mahallesi yakınlarındaki bir tarlada, sabah saatlerine 3 kenarı bulunan 3 metre uzunluğunda 45 santim genişliğinde metal blok bulundu. Araziye dikilen metal bloğu gören mahalleli, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri çevrede önlem alırken, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ekipleri de blokta inceleme yaptı. Metal blokun üzerinde Göktürk alfabesiyle 'Ayı görmek istiyorsan gökyüzüne bak' yazıldığı belirlendi.


Güvenlik güçleri, daha önce ABD ve Romanya'da bulunan monolitlere benzerliği ile dikkat çeken metal bloğun kimler tarafından ne amaçla araziye dikildiğinin belirlenmesine yönelik çalışma başlattı. 

DHA


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