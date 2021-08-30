Türkiye Göbeklitepe'de görülmüştü! Gizemli metal blok bu kez başka yerde ortaya çıktı

Göbeklitepe'de görülmüştü! Gizemli metal blok bu kez başka yerde ortaya çıktı

Türkiye

Göbeklitepe'de görülmüştü! Gizemli metal blok bu kez başka yerde ortaya çıktı

Göbeklitepe'de ortaya çıkan gizemli metal monolit dünya basınında yankı uyandırmıştı. Metal monolit bu kez Diyarbakır'ın Zerzevan Kalesi'nde ortaya çıktı, şaşkınlık yarattı.

30 Ağustos 2021, Pazartesi 13:32 Son Güncelleme:
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Göbeklitepe'ye yakın bir noktada dikili halde bulunan ve üzerinde Göktürkçe 'Gökyüzüne bak, Ay'ı gör' ifadesinin yer aldığı metal monolit bu kez Diyarbakır'ın Zerzevan Kalesi'nde ortaya çıktı. Tarihi kalede gerçekleştirilecek Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nin tanıtımı için dikilen monolit, şaşkınlığa neden oldu.


5 Şubat'ta Şanlıurfa'ya 20 kilometre uzaklıkta Göbeklitepe Ören Yeri yakınlarında yer alan bir tarlada bulunan metal blok, merak konusu oldu. Yaklaşık 3 metre yüksekliğinde, 1 metre genişliğinde ve üzerinde Göktürk alfabesiyle 'Gökyüzüne bak, Ay'ı gör' ifadesinin yazılı olduğu metal blok, ilk başta kim ya da kimler tarafından ve hangi amaçla dikildiği anlaşılamadı.

SIRRI ORTAYA ÇIKTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Şubat'ta Milli Uzay Programı'nın açıklanmasıyla metal bloğun sırrı da ortaya çıktı. Erdoğan, programın tanıtıldığı toplantıda metal bloğun üzerindeki cümleye atıfta bulunarak "Türkiye'nin uzaydaki 10 yıllık vizyon, strateji, hedef ve projelerinin yer aldığı Milli Uzay Programı'mızı bu günlerde meşhur olan sloganıyla tüm dünyaya ilan ediyorum" diyerek 'Gökyüzüne bak, Ay'ı gör' ifadesini kullandı. Erdoğan'ın sözleri üzerine gizemi çözülemeyen monolitin görüntüsü arkadaki dev ekrana yansıtıldı.

Metal blokun, Türkiye'nin Milli Uzay Programı'nın tanıtımının parçası olduğu anlaşılmasının ardından monolit, bu kez Diyarbakır'da ortaya çıktı. Diyarbakır Zerzevan Kalesi'nde 2-4 Eylül’de yapılacak Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nin tanıtımı amacıyla aynı monolit kullanıldı. Kale yakınlarına dikilen monolit, bölgeyi ziyaret edenlerin ilgisiyle karşılandı. 

BU KEZ ADRES DEĞİŞTİ

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG) tarafından 22 yıldır Antalya'da düzenlenen Gökyüzü Gözlem Etkinliği, bu yıl Diyarbakır'da yapılacak. 2021 Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği, 2-4 Eylül 2021 tarihleri arasında UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde gerçekleştirilecek.

GÖK BİLİM MERAKLILARI BULUŞACAK

TUG'un koordinasyonunda düzenlenecek 2021 Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği'ni; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK, Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Karacadağ Kalkınma Ajansı destekliyor. Profesyonel ve amatör astronomların katılacağı etkinlik, Türkiye ve dünyadan gelen binden fazla gök bilimi meraklısını bir araya getirecek.

EN İYİ 10 GÖZLEM NOKTASINDAN BİRİ

Açılışını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın yapacağı etkinliğe, çocuklar da aileleriyle birlikte katılacak ve profesyonel astronomlar eşliğinde dev teleskoplarla gökyüzünü inceleme fırsatı bulacak. Katılımcılar, Türkiye’de gökyüzü gözleminin yapılacağı en iyi 10 noktadan biri olarak kabul edilen Zerzevan Kalesi'nde uzmanlarla birlikte gökyüzünü inceleyecek. 

MİTHRAS TAPINAĞI'NDA UZAY TARİHİ

Ayrıca katılımcılar, dünyanın en iyi korunan Mithras Tapınağı'nda binlerce yıl önce gerçekleştirilen astronomi çalışmaları hakkında bilgi alacak. Milli Uzay Programı vizyonuyla gençlerin uzaya ilgisinin artırılmasının amaçlandığı etkinlik boyunca, seminerler, yarışmalar, gök bilimi ile ilgili birçok atölye de düzenlenecek.

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