Türkiye Göbeklitepe'deki DJ performansına tepki

Göbeklitepe'deki DJ performansına tepki

Türkiye

Göbeklitepe'deki DJ performansına tepki

Şanlıurfa'da tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Göbeklitepe'de İtalyan DJ Deborah De Luca'nın performans düzenlemesi tepkileri de beraberinde getirdi.

08 Mart 2021, Pazartesi 16:54 Son Güncelleme:
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Göbeklitepe ören yerinin eski kazı başkanı Alman Arkeolog Klaus Schmidt’in eşi Çiğdem Köksal Schmidt, “İçim sızlıyor, nefesim daralıyor. Göbeklitepe’yi koruyarak, on binlerce yıla saygıyla ziyaretçiye açmak bu mu?” dedi.

İtalyan DJ Deborah De Luca, Göbeklitepe’de performans gösterisi yaptı. Deborah De Luca’nın tarihin sıfır noktası olarak da adlandırılan Göbeklitepe’de sahne aldığı anlar, YouTube kanalında da canlı yayınlandı. Tarihin sıfır noktasında lazer ışıkları gösterisinde çaldığı müzik eşliğinde dans eden Deborah De Luca'nın bu performansına sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi. Göbeklitepe ören yerinin eski kazı başkanı, 7 yıl önce yaşamını yitiren Alman Arkeolog Klaus Schmidt’in eşi Çiğdem Köksal Schmidt de Göbeklitepe’de düzenlenen programa tepki gösterdi. Schmidt sosyal medya hesabından, “İçim sızlıyor, nefesim daralıyor. Göbeklitepe’yi koruyarak, on binlerce yıla saygıyla ziyaretçiye açmak bu mu? Çok üzgünüm, kelimeleri bulamıyorum artık anlatmak için” paylaşımında bulundu.

DHA


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