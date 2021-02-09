Türkiye Göbeklitepe'deki gizemli blok geldiği gibi ortadan kayboldu

Göbeklitepe'deki gizemli blok geldiği gibi ortadan kayboldu

Türkiye

Göbeklitepe'deki gizemli blok geldiği gibi ortadan kayboldu

Şanlıurfa'da, Göbeklitepe'daki tarlada 4 gün önce toprağa saplı halde bulunan metal blok geldiği gibi gizemli şekilde ortadan kayboldu.

09 Şubat 2021, Salı 11:08 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta, Göbeklitepe Ören Yeri yakınlarında yer alan Örencik Mahallesi'ndeki tarlada 5 Şubat Cuma günü bulunan metal blokla ilgili sorular halen cevabını bulamadı.

Blokla ilgili araştırmalar sürerken, sabah saatlerinde ise yeni bir gelişme yaşandı.



Günün ilk ışıklarıyla bölgeyi kontrol eden vatandaşlar, yaklaşık 3 metre yüksekliğinde, 1 metre genişliğinde ve üzerinde Göktürk alfabesiyle "Gökyüzüne bak, ayı gör" ifadesinin yazılı olduğu metal blokun yerinde olmadığını gördü.

Blokun kim veya kimler tarafından dikilip, yine ne şekilde kaldırıldığına dair şu ana kadar herhangi bir bilgiye ulaşılamadığı öğrenildi. 

İlgili Haberler
Trabzon'a da sıçrayan mutant virüsle ilgili profesörden uyarıİzmir'in Urla açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem olduMutasyonlu virüs nedeniyle izolasyon süresi 10 güne yükseltildi



Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Uzay Türkiye için yeni beka alanı
Hakan Çelik
Murat Çelik
Okullar bu sene tam açılmayacak
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Muharrem İnce kime karşı? İktidara mı muhalefete mi?
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Fark burada
Rauf Tamer
Banu Şen
Nüfusu artan ilçeler aman dikkat!
Banu Şen
Şirin Sever
‘27 gündür hiç dayak yemedim…’
Şirin Sever
Erkut Can
Sağlık Bakanı ile aşık atamadım
Erkut Can
Murat Gülderen
Romantik teknoloji
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İzmir'in Urla açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem oldu