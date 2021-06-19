Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne personel alınacağının duyurulması üzerine pek çok kişi Göç İdaresi 1309 sözleşmeli personel alımı başvuru şartlarını araştırmaya başladı. Yayımlanan ilanda, 1309 sözleşmeli personelin avukattan, güvenlik görevlisine kadar birçok alanda istihdam edileceği kaydedildi. İşte Göç İdaresi 1309 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları ve ilanın tüm ayrıntıları…

GÖÇ İDARESİ 1309 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Göç İdaresi 1309 sözleşmeli personel alımı için sınava başvuranlarda 35 yaşını doldurmamış olması, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunun olumlu olması şartı aranacak.

Adayların, ÖSYM tarafından geçen yıl yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) grubundan, lisans mezunları için KPSSP (3), ön lisans mezunları için KPSSP (93) ve lise mezunları için KPSSP (94) puan türünden en az 65 ve üzerinde KPSS puanı almış olması gerekecek.

Başvurucuların, KPSS puan türü ve tercih edilen pozisyon unvanı esas alınarak yapılacak puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 4 katı adayın içerisinde yer alması gerekecek.

GÖÇ İDARESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NEREYE VE NASIL YAPILACAK?

Göç İdaresi 1309 sözleşmeli personel alımı başvuruları, sadece bir il veya Genel Müdürlük merkez teşkilatına yapılacak. Birden fazla pozisyon unvanına veya birden fazla ile ya da il ile birlikte merkez teşkilatına yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Göç İdaresi 1309 sözleşmeli personel alımı için başvuru yapmak isteyen adaylar, İçişleri Bakanlığının "www.icisleri.gov.tr" internet adresinde yer alan kendilerine uygun talep formunu seçerek, 21-25 Haziran tarihleri arasında ilgili sınav duyurusu bölümünde yayımlanacak olan başvuru linki aracılığıyla e-Devlet şifresi ile erişip elektronik ortamda müracaat edecek.

Posta yoluyla ya da bizzat müracaatlar kabul edilmeyecek.

GÖÇ İDARESİ 1309 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Sınav başvuruları 21 Haziran saat 10.00'da başlayıp 25 Haziran saat 17.00'de sona erecek.

GÖÇ İDARESİ PERSONEL ALIMI HANGİ BÖLÜMLERDE OLACAK?

Resmi Gazete'deki ilana göre, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatında 5 avukat istihdam edilecek. Taşra teşkilatında ise 14 sosyal çalışmacı, 60 destek personeli (şoför), 15 avukat, lise, ön lisans ve lisans düzeyinde 1215 koruma ve güvenlik görevlisi alımı yapılacak.