Göç İdaresi açıkladı: Başvurular işleme alındı

Avrupa'ya geçmek için Yunanistan sınırına girmeye çalışan göçmenler için sert müdahale devam ediyor.

Göç İdaresi'nden yapılan açıklamada "Yunanistan tarafından geri itilen bir aile ve şiddetli müdahaleyle ölen bir sığınmacı için AİHM'e yapılan iki başvuru işleme alındı" denildi.

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