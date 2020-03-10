Dünya Göç İdaresi açıkladı: Başvurular işleme alındı

Göç İdaresi açıkladı: Başvurular işleme alındı

Dünya

Göç İdaresi açıkladı: Başvurular işleme alındı

Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenlerin geçişine izin vermeyen Yunanistan'ın sert müdahaleleri hakkında AİHM'de iki başvuru işleme alındı.

10 Mart 2020, Salı 16:20 Son Güncelleme:
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Avrupa'ya geçmek için Yunanistan sınırına girmeye çalışan göçmenler için sert müdahale devam ediyor.

Göç İdaresi'nden yapılan açıklamada "Yunanistan tarafından geri itilen bir aile ve şiddetli müdahaleyle ölen bir sığınmacı için AİHM'e yapılan iki başvuru işleme alındı" denildi.

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