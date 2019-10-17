Göç İdaresi Genel Müdürlüğü personel alıyor

İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü taşra teşkilatına personel alıyor. 45 il göç uzman yardımcısının alınacağı ilana başvurular 28 Ekim’de sona erecek.

Başvuru yapacak adayları en az 4 yıllık eğitim veren ilanda belirtilen fakültelerden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmaları gerekiyor.

Ayrıca adayların Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) KPSSP6, KPSSP7, KPSSP16, KPSSP21, KPSSP26, KPSSP31, KPSSP36, KPSSP41 puan türlerinden herhangi birinden 80 ve üzeri puan almış olmaları gerekiyor.

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